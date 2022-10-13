Как воспитать успешную дочь и быть ей примером? В Гомеле провели конкурс «Дочки-матери»

Новости Беларуси. Как воспитать успешную дочь? Быть ей достойным примером. Именно по такому принципу отбирали участниц конкурса «Дочки-матери», который прошел в Гомеле. На сцене они делились семейными секретами, карьерными успехами и талантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За творческим соревнованием следила Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Тот случай, когда яблоко от яблоньки недалеко падает. Успешные женщины, которые воспитали не менее успешных дочерей. Семейным тандемам предложили поучаствовать в конкурсе «Дочки-матери», который впервые проходит в Гомеле. Идею проекта предложили и воплотили в жизнь областное отделение Белорусского союза женщин и администрация Центрального района. За звание лучших в творческом состязании боролись пять семей. В списке участников – спортсменки, врачи, общественные лидеры, предприниматели, педагоги и музыканты. Сохраняя семейный очаг, они успевают строить карьеру и быть востребованными на работе. Людмила Тортева 18 лет была главврачом Гомельской областной детской больницы медицинской реабилитации и передала свою любовь к профессии дочерям и внукам.

Людмила Тортева, участница конкурса:

Мы ведь не просто врачи, мы детские врачи. Это совершенно удивительная профессия, где врач не может солгать, слукавить, ребенок также искренен, верит в тебя. Иногда говорят, что после визита врача больному должно стать легче только от его слов. Наверное, поэтому и дочь моя выбрала это направление.

На сцене городского центра культуры конкурсантки рассказывали о своих семейных традициях и формулах воспитания детей, а также делились своими достижениями. Таланты мам и дочек раскрылись во время творческого этапа. Кроме того, героиням предложили найти выход из сложных психологических ситуаций, будь то ранняя беременность или переезд. Пары справились на отлично, показав, что они настоящая команда.

Людмила Мамрукова, участница конкурса:

У меня две дочери, у них очень маленькая разница друг с другом, всего лишь год и пять месяцев. Они у меня росли как двойняшки. Для меня всегда было очень важно сохранить с ними дружеские отношения, чтобы они во мне видели в первую очередь друга, любой ситуацией можно было поделиться с мамой. В жюри – представители власти, общественных организаций и почетный гость – заслуженный артист Беларуси Александр Солодуха. Задача выбрать лучших оказалась непростой. По итогу Гран-при конкурса досталось Людмиле и Анне Партий.