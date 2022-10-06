Прямой эфир

КГК начинает масштабный мониторинг цен. За повышение – вплоть до уголовного дела

06 октября 2022 15:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Как стало известно после совещания у Президента, Комитет госконтроля начинает масштабный мониторинг по проверке цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сегодня, 6 октября, стоимость всех товаров – продовольственных и непродовольственных – будет зафиксирована. Информация собирается во всех торговых объектах страны. И уже завтра КГК совместно с другими контролирующими органами начнет проводить рейды. В случае выявления фактов повышения цен будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел.  

# Комитет госконтроля # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
«Как котик, который изучает новую территорию лапкой». Узнали впечатления детей из Донбасса от оздоровления в Беларуси
06 октября 2022 15:42

«Как котик, который изучает новую территорию лапкой». Узнали впечатления детей из Донбасса от оздоровления в Беларуси

«Дошёл, истекая кровью, до подъезда». История подростка, которого ранило осколком при бомбёжке ДНР
06 октября 2022 15:32

«Дошёл, истекая кровью, до подъезда». История подростка, которого ранило осколком при бомбёжке ДНР

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе
06 октября 2022 15:29

«Учащиеся приходят к нам с улыбкой». Лучших педагогов и участников творческих коллективов наградили в Советском районе