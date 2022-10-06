КГК начинает масштабный мониторинг цен. За повышение – вплоть до уголовного дела

Как стало известно после совещания у Президента, Комитет госконтроля начинает масштабный мониторинг по проверке цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 6 октября, стоимость всех товаров – продовольственных и непродовольственных – будет зафиксирована. Информация собирается во всех торговых объектах страны. И уже завтра КГК совместно с другими контролирующими органами начнет проводить рейды. В случае выявления фактов повышения цен будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до возбуждения уголовных дел.