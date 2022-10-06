«Как котик, который изучает новую территорию лапкой». Узнали впечатления детей из Донбасса от оздоровления в Беларуси

Новости Беларуси. 360 детей из Донбасса проходят оздоровление в Беларуси. На вторую смену в 2022 году приехали сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей. Сегодня, 6 октября, их пригласили на открытый диалог с белорусскими сверстниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встречу с учащимися минских школ и университетов организовал БРСМ. Еще 95 районов страны подключились дистанционно. Говорили на тему счастливого детства, которого многие из донбасских ребят оказались лишены. «Дошел, истекая кровью, до подъезда». История подростка, которого ранило осколком при бомбёжке ДНР – подробнее здесь.

Мария Ткаченко, жительница Донецка:

Мне очень нравится, когда мир, мирное небо. Я вижу Беларусь и я вижу ДНР. В ДНР некоторые люди в бедствии. Очень сложно у нас. А тут люди счастливые, и так приятно становится. Когда ты понимаешь, что на твоей родине этого нет, наоборот, грустно. Я хочу, чтобы все стало, как тут, как в мирное время. Я сейчас не хожу ни на одно занятие, потому что модельная школа закрылась. Теннис пока не работает из-за того, что война. На вокал я тоже не могу поехать, потому что это центр города и очень страшно ехать. Сейчас не знаешь, куда попадет.

Катание на катке и велосипедах, экскурсии и культурные мероприятия – будни гостей наполнены развлечениями. Впрочем, рады они и простой тишине. Поездка детей из Донбасса в белорусский лагерь стала возможной в том числе благодаря сотрудничеству с фондом Алексея Талая.

Алена Левицкая, руководитель сопровождающей группы (Донецк):

Только позитив, восхищение по поводу воды, бассейна, мы посетили каток – это те эмоции, то, что мы не можем сделать дома из-за обстрелов. По траве они... Первое время я наблюдала: есть дорожки, и каждому ребенку интересно – там вырос грибочек, его хотелось бы потрогать, пощупать. И вот как котик, который изучает новую территорию лапкой. Можно ли? Он раз – и смотрит на реакцию. Я говорю: здесь безопасно, можно трогать, щупать, ходить. И вот тогда они массово. Я понимаю, бедные газоны, но у нас дома этого нет сейчас – возможности просто походить по травке.