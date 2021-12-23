«Не останавливались на одном городе». Много ли иностранцев приедет в Беларусь на новогодние праздники?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Много ли иностранцев приезжает в Минск на новогодние праздники? Может, какие-то самые популярные маршруты есть?
Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:
Последнее время не много приезжает иностранцев.
Алеся Лакина:
С чем связано?
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, с пандемией.
Светлана Кубарева:
С закрытием границ. Прямых рейсов у нас с Европой не существует. Пандемия.
Алеся Лакина:
А до пандемии?
Светлана Кубарева:
До пандемии, конечно, да. Прилетали иностранцы, экскурсионные программы заказывали. Также мы индивидуальных гидов им рекомендовали.
Алеся Лакина:
Куда экскурсии заказывали?
Светлана Кубарева:
По Минску заказывали. Допустим, «Линия Сталина», Беловежская пуща, Брестская крепость. То есть они активно достаточно бронировали. Жили в разных городах, как правило, не останавливались на одном городе. Но сейчас гораздо меньше.
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