Прямой эфир

«Не останавливались на одном городе». Много ли иностранцев приедет в Беларусь на новогодние праздники?

23 декабря 2021 16:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Много ли иностранцев приезжает в Минск на новогодние праздники? Может, какие-то самые популярные маршруты есть?

«Не останавливались на одном городе». Много ли иностранцев приедет в Беларусь на новогодние праздники?-1

Светлана Кубарева, заместитель директора туристического агентства:
Последнее время не много приезжает иностранцев.

Алеся Лакина:
С чем связано?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я думаю, с пандемией.

Светлана Кубарева:
С закрытием границ. Прямых рейсов у нас с Европой не существует. Пандемия.

«Не останавливались на одном городе». Много ли иностранцев приедет в Беларусь на новогодние праздники?-4

Алеся Лакина:
А до пандемии?

Светлана Кубарева:
До пандемии, конечно, да. Прилетали иностранцы, экскурсионные программы заказывали. Также мы индивидуальных гидов им рекомендовали.

Алеся Лакина:
Куда экскурсии заказывали?

Светлана Кубарева:
По Минску заказывали. Допустим, «Линия Сталина», Беловежская пуща, Брестская крепость. То есть они активно достаточно бронировали. Жили в разных городах, как правило, не останавливались на одном городе. Но сейчас гораздо меньше.

Идет тенденция общего веселья. Почему встреча Нового года на улице может быть интересной идеей – подробнее здесь.

# Туризм # общество # Алеся Лакина # Светлана Кубарева # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Идёт тенденция общего веселья. Почему встреча Нового года на улице может быть интересной идеей?
23 декабря 2021 16:07

Идёт тенденция общего веселья. Почему встреча Нового года на улице может быть интересной идеей?

Муковозчик: «Что сделать с А1, знает каждый патриотичный, уважающий себя и просто разумный белорус»
23 декабря 2021 15:45

Муковозчик: «Что сделать с А1, знает каждый патриотичный, уважающий себя и просто разумный белорус»

«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции
23 декабря 2021 15:08

«Понятно объяснить, что происходит в стране». Гигин рассказал, можно ли ещё внести поправки в проект Конституции