«Не останавливались на одном городе». Много ли иностранцев приедет в Беларусь на новогодние праздники?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Много ли иностранцев приезжает в Минск на новогодние праздники? Может, какие-то самые популярные маршруты есть?