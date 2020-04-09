«Не ограничиваемся вопросами пожарной безопасности». Ващенко рассказал о образовательных центрах безопасности МЧС

Министр рассказал, что обсуждали на встрече и образовательные центры безопасности МЧС. Сегодня их в стране – 7. Два – в Витебской области и по одному – в остальных регионах. В 2020 году в Минске планируется открытие ещё одного центра, но уже республиканского масштаба.





Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

В этих центрах и дети, и взрослые могут реально увидеть, какие угрозы окружают их вокруг. И самое главное – учим, как не попасть в такие ситуации, а если попал в такую ситуацию, то как с нее выйти. Не ограничиваемся вопросами пожарной безопасности. Я предложил, чтобы посмотреть, в следующую программу социально-экономического развития включить, оборудовать во всех районных центрах. И тогда не надо будет в школах заниматься непрофессионалам.