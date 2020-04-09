«Не ограничиваемся вопросами пожарной безопасности». Ващенко рассказал о образовательных центрах безопасности МЧС

Новости Беларуси. После встречи с Президентом Владимир Ващенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. После встречи с Президентом Владимир Ващенко пообщался с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министр рассказал, что обсуждали на встрече и образовательные центры безопасности МЧС. Сегодня их в стране – 7. Два – в Витебской области и по одному – в остальных регионах. В 2020 году в Минске планируется открытие ещё одного центра, но уже республиканского масштаба.
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Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
В этих центрах и дети, и взрослые могут реально увидеть, какие угрозы окружают их вокруг. И самое главное – учим, как не попасть в такие ситуации, а если попал в такую ситуацию, то как с нее выйти. Не ограничиваемся вопросами пожарной безопасности. Я предложил, чтобы посмотреть, в следующую программу социально-экономического развития включить, оборудовать во всех районных центрах. И тогда не надо будет в школах заниматься непрофессионалам.
На встрече также обсуждалась складывающаяся эпидемиологическая ситуация.
Президент отметил, что во время пандемии важно не упустить из вида и другие, не менее серьёзные проблемы.
Тем не менее в экстренной ситуации МЧС готово подключиться к борьбе с инфекцией. Ведомство работает в тесной связи с Минздравом.
Владимир Ващенко доложил главе государства о возможностях МЧС: о предоставлении защитных средств, техники, например, санитарной авиации, оборудования. Всем этим медики при необходимости смогут воспользоваться.