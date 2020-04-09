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В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?

09 апреля 2020 11:53
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Новости Беларуси. Каждый случай оказания медицинской помощи на контроле. В Беларуси вводится экспертиза её качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Для этого будут сформированы медико-реабилитационные комиссии. Главных врачей для работы в них будет согласовывать министр здравоохранения.  

В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?-1



Такие новшества содержатся в поправках к закону о здравоохранении. Их сегодня в первом чтении одобрили депутаты Палаты представителей.

Для проведения такой работы устанавливаются и новые виды экспертиз, в том числе фармакоэкономическая. Комиссия будет давать заключение, насколько объём медпомощи соответствовал клиническим протоколам и действующей медбазе.  

В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?-4

Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Основная задача – это оценка качества оказания помощи. Будут анализироваться те осложнения, которые возникли при оказании медпомощи (внутрибольничные инфекции, летальные исходы), а также обращения наших граждан в связи с низким, на их взгляд, оказанием медицинской помощи в том или ином учреждении здравоохранения.  

В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?-7

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Поправки также определяют порядок аккредитации государственных больниц и клиник.

В Минздраве подчеркнули: при этом закрывать лечебные учреждения не планируется. Создавать систему аккредитации начнут в 2020 году. Планируется, что в полном объеме она будет работать с 1 января 2023 года.   

# Медицина # общество # Валентина Курсевич # Фотофакт

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