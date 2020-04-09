В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?
Новости Беларуси. Каждый случай оказания медицинской помощи – на контроле. В Беларуси вводится экспертиза её качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для этого будут сформированы медико-реабилитационные комиссии. Главных врачей для работы в них будет согласовывать министр здравоохранения.
Такие новшества содержатся в поправках к закону о здравоохранении. Их сегодня в первом чтении одобрили депутаты Палаты представителей.
Для проведения такой работы устанавливаются и новые виды экспертиз, в том числе фармакоэкономическая. Комиссия будет давать заключение, насколько объём медпомощи соответствовал клиническим протоколам и действующей медбазе.
Валентина Курсевич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Основная задача – это оценка качества оказания помощи. Будут анализироваться те осложнения, которые возникли при оказании медпомощи (внутрибольничные инфекции, летальные исходы), а также обращения наших граждан в связи с низким, на их взгляд, оказанием медицинской помощи в том или ином учреждении здравоохранения.
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Поправки также определяют порядок аккредитации государственных больниц и клиник.
В Минздраве подчеркнули: при этом закрывать лечебные учреждения не планируется. Создавать систему аккредитации начнут в 2020 году. Планируется, что в полном объеме она будет работать с 1 января 2023 года.