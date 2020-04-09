В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?

Новости Беларуси. Каждый случай оказания медицинской помощи – на контроле. В Беларуси вводится экспертиза её качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для этого будут сформированы медико-реабилитационные комиссии. Главных врачей для работы в них будет согласовывать министр здравоохранения.