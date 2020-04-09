«На 1 км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

Фактически подготовка к обороне Могилева началась еще 26 июня 1941-го. Вскоре для размещения на линии Днепра из глубинных районов Советского Союза, из тыловых округов начали прибывать войска.

Леонид Сугако, доцент кафедры всеобщей истории МГУ им. А.А. Кулешова:

Немцы имели представление того, что происходит на днепровском рубеже, и Гудериан в своих мемуарах отмечал, что Советы создавали сильные предмостные укрепления. И много было уже создано, вот в районе Орши, Могилева и в районе Рогачева.

Николай Борисенко, руководитель Могилёвского областного историко-патриотического поискового клуба «Виккру»:

На восточной стороне Днепра были земляные укрепления, вырытые бойцами 747 стрелкового полка подполковника Щеглова. Вокруг лесная местность – там устроить укрепления было сложнее. Огромную роль сыграли в обороне Могилева минные поля и артиллерия. Если бы не они, здесь так долго, 23 дня, Могилев не смог бы держаться. В лесу в землянке. Как принимался план по обороне Могилёва