Прямой эфир

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры

09 апреля 2020 13:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На месяц раньше запланированного. Минчане и гости столицы уже 9 апреля смогли оценить новый облик площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры-1

Впервые с августа 2019 года, когда началась реставрация памятника, взгляду открылась вся площадка. Уже сейчас можно увидеть обновленную гранитную стелу, отреставрированный орден и горельефы.

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры-4

Ремонт планировали завершить к 9 мая, однако строители трудились без выходных в две смены. В итоге справились на месяц раньше. Сейчас на площадке убирают строительный мусор. Параллельно в подземном переходе заделывают зазоры между плитами на полу и обновляют потолки.

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры-7

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры-9

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры-11

Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры-13

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«На 1 км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв
09 апреля 2020 12:37

«На 1 км фронта насчитывалось 20 стволов артиллерии». Насколько хорошо был укреплен Могилёв перед началом боёв

В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?
09 апреля 2020 11:53

В Беларуси для оценки качества оказания медпомощи будут созданы специальные комиссии. Как это будет работать?

В Беларуси до 80 рублей увеличен лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода
09 апреля 2020 11:09

В Беларуси до 80 рублей увеличен лимит по бесконтактным карточкам без ввода ПИН-кода