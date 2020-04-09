Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры

Новости Беларуси. На месяц раньше запланированного. Минчане и гости столицы уже 9 апреля смогли оценить новый облик площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На месяц раньше запланированного. Минчане и гости столицы уже 9 апреля смогли оценить новый облик площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Впервые с августа 2019 года, когда началась реставрация памятника, взгляду открылась вся площадка. Уже сейчас можно увидеть обновленную гранитную стелу, отреставрированный орден и горельефы.
Ремонт планировали завершить к 9 мая, однако строители трудились без выходных в две смены. В итоге справились на месяц раньше. Сейчас на площадке убирают строительный мусор. Параллельно в подземном переходе заделывают зазоры между плитами на полу и обновляют потолки.