Ремонт на площади Победы закончили на месяц раньше. Первые кадры

Новости Беларуси. На месяц раньше запланированного. Минчане и гости столицы уже 9 апреля смогли оценить новый облик площади Победы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Впервые с августа 2019 года, когда началась реставрация памятника, взгляду открылась вся площадка. Уже сейчас можно увидеть обновленную гранитную стелу, отреставрированный орден и горельефы.