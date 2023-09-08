«Может наступить слепота». Что нужно знать, прежде чем сделать ринопластику?

Морщинки, целлюлит, нос с горбинкой и маленькая грудь. Все больше женщин обращаются к хирургам, чтобы устранить изъяны во внешности, которые, по сути, таковыми не являются. А тем, кто боится скальпеля и других острых предметов, на помощь приходит эстетическая косметология. Технологии становятся все качественнее, а процедуры доступнее. О том, зачем же спорить с природой и каких жертв стоит красота, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ануш Херунцева, косметолог:

Многие процедуры косметологии не могут решить многих проблем. Это такие проблемы, как ринопластика. Очень хорошо известна безоперационная ринопластика носа. На самом деле это очень опасная процедура, при которой косметолог вводит филлер во впадину, чтобы выровнять нос. Чем это чревато? У нас проходят очень важные сосуды там, которые нервируют глазной нерв. При закупорке, тромбозе, ишемии сосуда может наступить слепота. Поэтому нужно сразу же идти к хирургу и делать ринопластику, конечно.

Такие же процедуры есть – липолитические коктейли авторские, которые добавляют туда глюкокортикостероиды. Это Дипроспан, это авторские, которые не имеют вообще никакой лицензии. Они, получается, вводят его в кончик носа, чтобы сузить его и убрать жир. Что наступает после такой процедуры? После такой процедуры получается у нас резорбция хрящевой ткани, убыль, что может привести к впадине на кончике носа. Может привести, в принципе, к искривлению кончика, крыльев носа, ноздрей. Поэтому ринопластика – это та процедура, с которой нужно сразу же идти к хирургам.