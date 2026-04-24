Прямой эфир

Беларусь продолжает восстанавливать историческую правду о преступлениях оккупации

24 апреля 2026 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 24 апреля, суд огласит приговор по делу Антанаса Гецявичюса – фигуранта, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о преступлениях, совершенных в период, когда Беларусь потеряла треть населения, а сотни деревень были уничтожены вместе с жителями.

Беларусь продолжает восстанавливать историческую правду о преступлениях оккупации-2

В ходе прений государственный обвинитель заявил, что материалы дела подтверждают участие Гецявичюса в карательных операциях против мирного населения. Прокурор предложил признать его виновным, но вынести обвинительный приговор без наказания – поскольку обвиняемый умер.

Защита подчеркнула, что каждое доказательство исследовано в полном объеме, а процесс проходил в строгом соответствии с принципами уголовного судопроизводства. По словам адвоката, суд обеспечил равенство сторон и защиту прав умершего, а итоговое решение должно быть законным и справедливым. Подобные процессы важны не только для установления фактов, но и для сохранения памяти о масштабах преступлений нацистской оккупации и восстановления исторической справедливости.

Приговор будет оглашен 24 апреля в 10:00.

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы
24 апреля 2026 07:00

Сезон парков и фонтанов – Минск открывает аттракционы и включает фонтаны после зимней паузы

В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей
24 апреля 2026 06:46

В Беларуси ежемесячные поощрительные выплаты одаренной молодежи выросли до 1700 рублей

ДТП в Пинске – на пешеходном переходе погиб 13-летний подросток
24 апреля 2026 06:35

ДТП в Пинске – на пешеходном переходе погиб 13-летний подросток