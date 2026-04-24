Беларусь продолжает восстанавливать историческую правду о преступлениях оккупации

Сегодня, 24 апреля, суд огласит приговор по делу Антанаса Гецявичюса – фигуранта, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о преступлениях, совершенных в период, когда Беларусь потеряла треть населения, а сотни деревень были уничтожены вместе с жителями.