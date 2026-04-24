Беларусь продолжает восстанавливать историческую правду о преступлениях оккупации

Сегодня, 24 апреля, суд огласит приговор по делу Антанаса Гецявичюса – фигуранта, обвиняемого в геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о преступлениях, совершенных в период, когда Беларусь потеряла треть населения, а сотни деревень были уничтожены вместе с жителями.
В ходе прений государственный обвинитель заявил, что материалы дела подтверждают участие Гецявичюса в карательных операциях против мирного населения. Прокурор предложил признать его виновным, но вынести обвинительный приговор без наказания – поскольку обвиняемый умер.
Защита подчеркнула, что каждое доказательство исследовано в полном объеме, а процесс проходил в строгом соответствии с принципами уголовного судопроизводства. По словам адвоката, суд обеспечил равенство сторон и защиту прав умершего, а итоговое решение должно быть законным и справедливым. Подобные процессы важны не только для установления фактов, но и для сохранения памяти о масштабах преступлений нацистской оккупации и восстановления исторической справедливости.
Приговор будет оглашен 24 апреля в 10:00.