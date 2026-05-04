В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной

В Беларуси ветеранов и участников Великой Отечественной войны окружают заботой и вниманием вне зависимости от календарных дней. Государство делает все, чтобы люди, которые подарили нам мирное небо над головой, жили достойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в преддверии праздника Дня Победы для них подготовили подарки. С 4 по 8 мая все ветераны Великой Отечественной войны, а также пострадавшие в те трагические годы получат единовременные выплаты.

В Беларуси 4 мая начнут выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы.

Сумма составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Самая весомая поддержка поступит на счета участников боевых действий, которые вели войну вплоть до 3 сентября 1945 года. 2,5 тысячи выплатят тем, кто трудился в тылу на стратегических объектах, а также жителям блокадного Ленинграда. 1,5 тысячи рублей получат члены семей военнослужащих и партизан, которые пропали без вести или погибли во время войны. Такая же выплата предусмотрена для бывших узников концлагерей и гетто.