В Беларуси проживают 574 ветерана Великой Отечественной
В Беларуси ветеранов и участников Великой Отечественной войны окружают заботой и вниманием вне зависимости от календарных дней. Государство делает все, чтобы люди, которые подарили нам мирное небо над головой, жили достойно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в преддверии праздника Дня Победы для них подготовили подарки. С 4 по 8 мая все ветераны Великой Отечественной войны, а также пострадавшие в те трагические годы получат единовременные выплаты.
В Беларуси 4 мая начнут выплачивать материальную помощь ветеранам ко Дню Победы.
Сумма составит от 1,5 до 5 тысяч рублей. Самая весомая поддержка поступит на счета участников боевых действий, которые вели войну вплоть до 3 сентября 1945 года. 2,5 тысячи выплатят тем, кто трудился в тылу на стратегических объектах, а также жителям блокадного Ленинграда. 1,5 тысячи рублей получат члены семей военнослужащих и партизан, которые пропали без вести или погибли во время войны. Такая же выплата предусмотрена для бывших узников концлагерей и гетто.
Галина Лазаренко, заместитель начальника управления социальной поддержки, опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
У нас в Республике Беларусь проживают 574 ветерана Великой Отечественной войны, из которых 269 участников – инвалидов Великой Отечественной войны, 146 человек – наши труженики тыла, 156 человек – это жители блокадного Ленинграда и порядка 5,5 тысячи лиц, пострадавших от последствий войны.
Наибольшее количество ветеранов проживает в городе Минске. Это 93 человека. Самому младшему ветерану из числа участников и инвалидов на сегодняшний день 92 года, а самому взрослому – 106 лет.
Всего из республиканского бюджета на эти цели выделено более 10,5 миллиона рублей. Впрочем, это лишь малая часть той поддержки, которую государство оказывает ветеранам постоянно. Также в списке бесплатное санаторно-курортное лечение, регулярные надбавки к пенсиям и ряд других льгот. Забота о тех, кто пережил ужасы войны, для Беларуси – вопрос чести и памяти.