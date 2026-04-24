Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей
Виновен в геноциде белорусского народа. Такой приговор 24 апреля вынесли в зале Верховного Суда Беларуси. Подсудимый – Антанас Гецявичюс, бывший командир взвода 12-го охранного батальона. Сам каратель умер в 2001 году в Шотландии, однако совершенные им преступления не имеют срока давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диана Головач, корреспондент:
На его совести убийства порядка 6 тысяч человек, из них 31 ребенок. Палач из 12-го охранного батальона Антанас Гецявичюс во время Великой Отечественной войны отличился особыми зверствами против белорусского народа. И несмотря на то, что каратель скончался в начале 2000-х в Шотландии, Верховный Суд рассмотрел его действия в контексте исторической справедливости.
17 томов архивных документов и показания восьми свидетелей. Антанас Гецявичюс был не просто исполнителем, он был вдохновителем насилия 12-го литовского охранного батальона. Палач лично руководил казнями и собственноручно добивал раненых: женщин, стариков, детей.
Один из самых страшных доказанных эпизодов – октябрь 41-го. Гецявичюс командовал публичной казнью 12 минских подпольщиков. Снимки этой расправы позже стали неопровержимыми уликами на Нюрнбергском процессе. Исходя из предоставленных доказательств, Верховный Суд вынесет обвинительный приговор.
Верховный Суд Республики Беларусь приговорил Гецявичюса Антанаса признать виновным в геноциде – в действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа, как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, путем убийства членов такой группы. То есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь. В связи со смертью постановить в отношении Гецявичюса Антанаса обвинительный приговор без назначения наказания.
Десятилетия Гецявичюсу удавалось уходить от ответа. В 50-х он обосновался в Шотландии. В 80-е его пытались привлечь к ответственности в США. Но каратель признал лишь службу в батальоне, отрицая казни.
Эдинбургский суд выдал постановление об аресте, но ответить по закону нацисту помешало пошатнувшееся здоровье. Позже Литва и Канада отказали Беларуси в правовой помощи по политическим мотивам. Но следствию удалось собрать неопровержимые доказательства.
Михаил Ковалев, государственный обвинитель – старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Доказательств в деле достаточно. Это прежде всего материалы архивных уголовных дел, где осуждались непосредственные участники этих кровавых событий. Это солдаты 12-го литовского карательного батальона.
Кроме того, свидетельские показания. Белорусский историк Литвин участвовал в расследовании в отношении Гецявичуса в начале 90-х годов в Эдинбурге. Ему были предоставлены документы, и они имелись в распоряжении суда (архивные), которые бесспорно свидетельствуют об этих акциях, этих зверских расправах, по существу которые назывались акцией усмирения. Приводятся доклады 11-го резервного немецкого батальона рейхскомиссару, в том числе с указанием количества жертв и мест, где они расстреливались.
Это уже седьмое дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в истории суверенной Беларуси. Обвинительные приговоры также получили палачи Катрюк, Смовский, Серафимович, Винницкий, Ермольчик и Зиглинг.
Диана Головач:
В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура продолжает устанавливать новые факты злодеяний нацистов и их пособников. И по каждому из них будет вынесен приговор, независимо от того, жив он или нет. Потому что память не имеет срока давности.
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