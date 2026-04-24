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Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей

24 апреля 2026 16:58
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Виновен в геноциде белорусского народа. Такой приговор 24 апреля вынесли в зале Верховного Суда Беларуси. Подсудимый – Антанас Гецявичюс, бывший командир взвода 12-го охранного батальона. Сам каратель умер в 2001 году в Шотландии, однако совершенные им преступления не имеют срока давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-2

Диана Головач, корреспондент:
На его совести убийства порядка 6 тысяч человек, из них 31 ребенок. Палач из 12-го охранного батальона Антанас Гецявичюс во время Великой Отечественной войны отличился особыми зверствами против белорусского народа. И несмотря на то, что каратель скончался в начале 2000-х в Шотландии, Верховный Суд рассмотрел его действия в контексте исторической справедливости.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-4
Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-5

17 томов архивных документов и показания восьми свидетелей. Антанас Гецявичюс был не просто исполнителем, он был вдохновителем насилия 12-го литовского охранного батальона. Палач лично руководил казнями и собственноручно добивал раненых: женщин, стариков, детей.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-7
Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-8

Один из самых страшных доказанных эпизодов – октябрь 41-го. Гецявичюс командовал публичной казнью 12 минских подпольщиков. Снимки этой расправы позже стали неопровержимыми уликами на Нюрнбергском процессе. Исходя из предоставленных доказательств, Верховный Суд вынесет обвинительный приговор.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-10

Верховный Суд Республики Беларусь приговорил Гецявичюса Антанаса признать виновным в геноциде – в действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа, как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, путем убийства членов такой группы. То есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь. В связи со смертью постановить в отношении Гецявичюса Антанаса обвинительный приговор без назначения наказания.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-12

Десятилетия Гецявичюсу удавалось уходить от ответа. В 50-х он обосновался в Шотландии. В 80-е его пытались привлечь к ответственности в США. Но каратель признал лишь службу в батальоне, отрицая казни. 

Эдинбургский суд выдал постановление об аресте, но ответить по закону нацисту помешало пошатнувшееся здоровье. Позже Литва и Канада отказали Беларуси в правовой помощи по политическим мотивам. Но следствию удалось собрать неопровержимые доказательства.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-14

Михаил Ковалев, государственный обвинитель – старший прокурор по особым поручениям управления Генеральной прокуратуры Беларуси: 
Доказательств в деле достаточно. Это прежде всего материалы архивных уголовных дел, где осуждались непосредственные участники этих кровавых событий. Это солдаты 12-го литовского карательного батальона. 

Кроме того, свидетельские показания. Белорусский историк Литвин участвовал в расследовании в отношении Гецявичуса в начале 90-х годов в Эдинбурге. Ему были предоставлены документы, и они имелись в распоряжении суда (архивные), которые бесспорно свидетельствуют об этих акциях, этих зверских расправах, по существу которые назывались акцией усмирения. Приводятся доклады 11-го резервного немецкого батальона рейхскомиссару, в том числе с указанием количества жертв и мест, где они расстреливались.

Это уже седьмое дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в истории суверенной Беларуси. Обвинительные приговоры также получили палачи Катрюк, Смовский, Серафимович, Винницкий, Ермольчик и Зиглинг.

Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей-16

Диана Головач:
В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура продолжает устанавливать новые факты злодеяний нацистов и их пособников. И по каждому из них будет вынесен приговор, независимо от того, жив он или нет. Потому что память не имеет срока давности.

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# Судебная система Беларуси # Великая Отечественная война

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