Бежал на Запад и умер в Шотландии. Верховный Суд огласил приговор одному из жесточайших карателей

Виновен в геноциде белорусского народа. Такой приговор 24 апреля вынесли в зале Верховного Суда Беларуси. Подсудимый – Антанас Гецявичюс, бывший командир взвода 12-го охранного батальона. Сам каратель умер в 2001 году в Шотландии, однако совершенные им преступления не имеют срока давности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Головач, корреспондент:

На его совести убийства порядка 6 тысяч человек, из них 31 ребенок. Палач из 12-го охранного батальона Антанас Гецявичюс во время Великой Отечественной войны отличился особыми зверствами против белорусского народа. И несмотря на то, что каратель скончался в начале 2000-х в Шотландии, Верховный Суд рассмотрел его действия в контексте исторической справедливости.

17 томов архивных документов и показания восьми свидетелей. Антанас Гецявичюс был не просто исполнителем, он был вдохновителем насилия 12-го литовского охранного батальона. Палач лично руководил казнями и собственноручно добивал раненых: женщин, стариков, детей.

Один из самых страшных доказанных эпизодов – октябрь 41-го. Гецявичюс командовал публичной казнью 12 минских подпольщиков. Снимки этой расправы позже стали неопровержимыми уликами на Нюрнбергском процессе. Исходя из предоставленных доказательств, Верховный Суд вынесет обвинительный приговор.

Верховный Суд Республики Беларусь приговорил Гецявичюса Антанаса признать виновным в геноциде – в действиях, совершенных с целью планомерного уничтожения полностью белорусского народа, как национальной и этнической группы, определенной на основе территориального, идеологического и других произвольных критериев, путем убийства членов такой группы. То есть в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь. В связи со смертью постановить в отношении Гецявичюса Антанаса обвинительный приговор без назначения наказания.

Десятилетия Гецявичюсу удавалось уходить от ответа. В 50-х он обосновался в Шотландии. В 80-е его пытались привлечь к ответственности в США. Но каратель признал лишь службу в батальоне, отрицая казни. Эдинбургский суд выдал постановление об аресте, но ответить по закону нацисту помешало пошатнувшееся здоровье. Позже Литва и Канада отказали Беларуси в правовой помощи по политическим мотивам. Но следствию удалось собрать неопровержимые доказательства.