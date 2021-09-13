«Не надо сводить к учебнику истории». Будут ли люди считать 17 сентября настоящим праздником?

Новости Беларуси. Почему осознание момента истины наступило только сейчас? Какие параллели с событиями 82-летней давности и нынешней обстановкой? Каков идеальный рецепт единогласия? Об этом 13 сентября поговорили Алена Сырова и Кирилл Казаков вместе с политологами, историками, идеологами, учителями, врачами и общественными деятелями в прямом эфире ток-шоу « По существу ».

Надежда Лазаревич, член Президиума Белорусского союза женщин:

Оно уже праздник. Мне кажется, сейчас действительно очень много в медиа обсуждается 17 сентября, как его отмечать. Необязательно, чтобы это был красный день календаря. Это могут быть глобальные мероприятия на предприятии, какие-то общехолдинговые мероприятия, общеминистерские. Это все сейчас очень активно поддерживается и руководством любого предприятия, и министерствами, и ведомствами. Мне кажется, наоборот, народ сейчас с благодарностью воспринимает любую положительную информацию. И 17 сентября – у нас только положительная информация. Какого-то отторжения внутреннего она не предполагает.

Алена Сырова, СТВ:

Получается, что у нас это новый, молодой праздник. Есть некий карт-бланш в том, чтобы его наполнить, нащупать определенный формат.

Петр Петровский, политолог:

Это очень важно, говорили про учебники истории. 17 сентября не надо сводить к учебнику истории, потому что и ученик, и простой человек воспринимает информацию не только письменную. Текст сухой.

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