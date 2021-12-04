«Устраиваем маленькие праздники». Белорусский Красный Крест привёз игрушки детям на границе

Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Галина Буро, корреспондент:
На обед беженцы от военных получили кашу с говяжьей тушенкой. Представитель Красного Креста рассказал, какую еще помощь оказывают на границе.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Сегодня обычный наш рабочий день, поэтому мы выдаем кашу, продуктовые наборы, чтобы они вечером могли питаться. В принципе, и все. Работаем на складе, формируем продуктовые пакеты на завтра и на понедельник. Всегда с детьми работаем без повода. Поэтому мы насобирали красивых игрушек, привозим всегда и раздаем детям. У нас несколько пакетов было, утром раздавали, сейчас я еще подвез несколько пакетов, варежек для деток. Всегда детям устраиваем маленькие праздники.
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