«Устраиваем маленькие праздники». Белорусский Красный Крест привёз игрушки детям на границе

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Сегодня обычный наш рабочий день, поэтому мы выдаем кашу, продуктовые наборы, чтобы они вечером могли питаться. В принципе, и все. Работаем на складе, формируем продуктовые пакеты на завтра и на понедельник. Всегда с детьми работаем без повода. Поэтому мы насобирали красивых игрушек, привозим всегда и раздаем детям. У нас несколько пакетов было, утром раздавали, сейчас я еще подвез несколько пакетов, варежек для деток. Всегда детям устраиваем маленькие праздники.

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