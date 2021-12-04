Германия рассмотрит их вопрос? Какие слухи ходят в лагере беженцев на границе

Г алина Буро, корреспондент: 27-й день ожидания на белорусско-польской границе так и не принес беженцам ту самую радостную новость из Германии, которую они так ждут. Евросоюз продолжает делать вид, что ничего не происходит, что они не замечают страдания этих людей. Единственные, кто пытается как-то скрасить быт беженцев, – это белорусы, волонтеры, медики, Красный Крест. Ежедневно сюда, на границу, доставляются партии гуманитарного груза. За весь период было доставлено около 140 тонн. Также сюда сегодня привезли продуктовые наборы, как всегда – игрушки, теплые вещи, ботинки. В обед беженцы от военных получили кашу с говяжьей тушенкой.

Если возвращаться к утренним событиям, то 4 декабря в лагере беженцев началось не с самой приятной новости. Они узнали о трагедии по каким-то своим каналам. Эта трагедия случилась на белорусско-польской границе, на польской ее территории. Пришла новость, что там погибла беременная женщина с детьми. Конечно, это стало шоком для всех здесь присутствующих. Люди плакали. И это стало еще и импульсом выйти на демонстрацию. Все утро они рисовали плакаты. Как оказалось, среди беженцев есть довольно талантливые люди, которые довольно натуралистично изобразили, какие новогодние и рождественские дни им предстоят здесь. Также на плакатах они написали обращение к Папе Римскому. Они просят его хоть как-то повлиять на Германию, Евросоюз. Они написали, что устали ждать, что хотят свободы и что они, в первую очередь, – люди.