«Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому

Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе 4 декабря организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе 4 декабря организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши дети мечтают учиться. Мы хотим встретить Рождество и обращаемся к Папе Римскому в надежде получить помощь.
Мы хотим получить образование. В Ираке и Иране мы просто не можем этого сделать, нет возможности. Мы просим помощи у Папы Римского, потому что нам нужно получить образование, у нас здесь ничего нет.
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