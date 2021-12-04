«Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому

Мы хотим получить образование. В Ираке и Иране мы просто не можем этого сделать, нет возможности. Мы просим помощи у Папы Римского, потому что нам нужно получить образование, у нас здесь ничего нет.

Читайте также:

Просят в помещении не курить и не разжигать костры. Представитель МЧС прокомментировал быт беженцев в ТЛЦ

«Наши дети были вырезаны, жены в рабство были взяты». Личная история беженца, от которой стынет кровь

«Дети замерзают, болеют». Что говорят беженцы, которые уже почти месяц ждут, когда Европа откроет гуманитарный коридор?