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«Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому

04 декабря 2021 11:47
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Новости Беларуси. Беженцы в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе 4 декабря организовали очередной митинг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому-1

Наши дети мечтают учиться. Мы хотим встретить Рождество и обращаемся к Папе Римскому в надежде получить помощь.

«Наши дети мечтают учиться». Беженцы на границе обратились к Папе Римскому-4

Мы хотим получить образование. В Ираке и Иране мы просто не можем этого сделать, нет возможности. Мы просим помощи у Папы Римского, потому что нам нужно получить образование, у нас здесь ничего нет.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Алексеюк # Папа Римский # Фотофакт

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