Окружить себя техникой или создать правильное пространство. Как организовать быт многодетной мамы?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Мария, значит у нас есть про вас некоторые данные: дочка Тая, 4 года 10 месяцев; сынок Илья 3,5 года.
Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:
И Даниил, 1 год. Вот интересно просто, вообще как в этом всем просто банально не сойти с ума?
Алена Родовская:
Кристина у нас планирует скоро ребенка.
Кристина Сущеня:
Тут конечно, как бог даст. Но мне, конечно, в идеале, хотелось бы детей-погодок.
Мария Рогинская, мама детей-погодок:
Я когда задалась целью, я начала искать какую-то информацию в интернете. Но на самом деле не так много ее. Поэтому многие вопросы пришлось на собственном опыте познавать.
Кристина Сущеня:
Так что рассказывайте, мне вообще интересно.
Мария Рогинская:
Первый лайфхак – это режим. Окружить себя техникой для помощи, либо няней, если кто-то может себе позволить. Обязательно выделять время для себя. Допустим, вот как у меня в семье завелось – бытовые вопросы, которые я не хочу решать в тихий час, мы по максимуму решаем вместе с детьми. Допустим, они мне помогают загружать посудомойку или стиральную машину. Им нравится там эти все кнопочки переключать. Как-то подключаю их потихоньку к уборке, могу пылесос вручить. Иногда приходится еще больше убирать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Знаете, многие женщины мечтают увидеть заветные две полоски, мне кажется, на тесте, но не каждая способна обрадоваться этому факту, когда в кроватке лежит еще маленький малыш, которому нет и года. Ольга, расскажите плюсы и минусы – для мамы в первую очередь – в психологическом аспекте детей-погодок.
Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:
Плюсы – отстрелялась и свободна. Это все-таки достаточно короткий промежуток времени, который нужно пережить, пока они еще беспомощные. А потом-то вроде бы как интересно, потом что сами себя развлекают.
Алеся Лакина:
А как же маленькие детки – маленькие бедки? Пока они маленькие, особо нет проблем.
Ольга Новаш:
Кстати, чтобы облегчить труд мамы, мы, с одной стороны, себя можем окружить техникой, а с другой стороны, мы можем создать правильное пространство. То есть, мы можем оставить все вазочки на том месте, где они стояли и потом бегать и усложнять себе этим жизнь. А можем все это поднять. То есть те же розетки каким-то образом закрыть.
Алеся Лакина:
Но приходит момент, когда ребенок смекает, что можно поставить табуретку и долезть туда, куда ему надо. Мне кажется, проблема в этот момент.
Ольга Новаш:
Значит поднимаем выше, убираем вообще. Например, старшая дочка у меня была одна, спокойная, и вся моя косметика лежала в зоне доступа. А с младшей я поняла, что необходимо это все убирать. Когда вроде бы один раз я пришла и там боже мой, можно было, конечно, нашуметь на ребенка, но, я понимаю, что она здесь не при чем. Поэтому я создаю для нее… С одной стороны, это называется развивающая среда. Когда мы все убираем, мы не обрубаем им крылья, скажем так, что туда не лезь, это не делай. У них все свободно. Мы знаем, что здесь безопасно для них.
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