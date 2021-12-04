Окружить себя техникой или создать правильное пространство. Как организовать быт многодетной мамы?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Мария, значит у нас есть про вас некоторые данные: дочка Тая, 4 года 10 месяцев; сынок Илья 3,5 года. Кристина Сущеня, ведущая ток-шоу:

И Даниил, 1 год. Вот интересно просто, вообще как в этом всем просто банально не сойти с ума? Алена Родовская:

Кристина у нас планирует скоро ребенка. Кристина Сущеня:

Тут конечно, как бог даст. Но мне, конечно, в идеале, хотелось бы детей-погодок.

Мария Рогинская, мама детей-погодок:

Я когда задалась целью, я начала искать какую-то информацию в интернете. Но на самом деле не так много ее. Поэтому многие вопросы пришлось на собственном опыте познавать. Кристина Сущеня:

Так что рассказывайте, мне вообще интересно. Мария Рогинская:

Первый лайфхак – это режим. Окружить себя техникой для помощи, либо няней, если кто-то может себе позволить. Обязательно выделять время для себя. Допустим, вот как у меня в семье завелось – бытовые вопросы, которые я не хочу решать в тихий час, мы по максимуму решаем вместе с детьми. Допустим, они мне помогают загружать посудомойку или стиральную машину. Им нравится там эти все кнопочки переключать. Как-то подключаю их потихоньку к уборке, могу пылесос вручить. Иногда приходится еще больше убирать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Знаете, многие женщины мечтают увидеть заветные две полоски, мне кажется, на тесте, но не каждая способна обрадоваться этому факту, когда в кроватке лежит еще маленький малыш, которому нет и года. Ольга, расскажите плюсы и минусы – для мамы в первую очередь – в психологическом аспекте детей-погодок.

Ольга Новаш, психолог, основатель «Школы родительского мастерства»:

Плюсы – отстрелялась и свободна. Это все-таки достаточно короткий промежуток времени, который нужно пережить, пока они еще беспомощные. А потом-то вроде бы как интересно, потом что сами себя развлекают. Алеся Лакина:

А как же маленькие детки – маленькие бедки? Пока они маленькие, особо нет проблем. Ольга Новаш:

Кстати, чтобы облегчить труд мамы, мы, с одной стороны, себя можем окружить техникой, а с другой стороны, мы можем создать правильное пространство. То есть, мы можем оставить все вазочки на том месте, где они стояли и потом бегать и усложнять себе этим жизнь. А можем все это поднять. То есть те же розетки каким-то образом закрыть.