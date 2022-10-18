«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?
Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы как считаете, крафтовый хлеб сегодня – это мода или же акцент на натуральность и здоровье?
Марина Баран, печет хлеб на заказ:
Да, больше акцент на здоровое питание, потому что сейчас есть большой выбор и ассортимент ржаных, безглютеновых и пшеничных. Они все полезные. Насколько бы люди не были привыкшие к хлебу в магазине, то этот хлеб совершенно другой, другой аромат.
Наталья Надольская:
Расскажите, пожалуйста, что вы принесли к нам в студию.
Марина Баран:
Принесла вам луковый, с томатами вялеными.
Наталья Надольская:
Доставайте, показывайте, демонстрируйте.
Марина Баран:
То есть даже не то, что смотреть на него, его надо нюхать.
Наталья Надольская:
Давайте. Можно понюхать?
Марина Баран:
Конечно, обязательно.
Наталья Надольская:
Какой аромат. Я всегда в хлебе ценю корочку, чем она более хрустящая, тем вкуснее. Все же любили с детства эти горбушки. За горбушки же всегда дрались.
Марина Баран:
Да, все любят горбушку. Корочка хлеба формируется в первые 15 минут выпечки. Выпечка с паром идет, формируется каркас хлеба, корочка. Этот аромат, когда ты его достаешь, еще он теплый, горячий, пока остывает, хлеб зреет. Эта корочка есть у хлеба такая же хрустящая, поэтому все всегда любят откусить, похрустеть и почувствовать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Звучит очень аппетитно.
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