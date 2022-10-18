«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?

Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i». Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы как считаете, крафтовый хлеб сегодня – это мода или же акцент на натуральность и здоровье?

Марина Баран, печет хлеб на заказ:

Да, больше акцент на здоровое питание, потому что сейчас есть большой выбор и ассортимент ржаных, безглютеновых и пшеничных. Они все полезные. Насколько бы люди не были привыкшие к хлебу в магазине, то этот хлеб совершенно другой, другой аромат. Наталья Надольская:

Расскажите, пожалуйста, что вы принесли к нам в студию.

Марина Баран:

Принесла вам луковый, с томатами вялеными. Наталья Надольская:

Доставайте, показывайте, демонстрируйте. Марина Баран:

То есть даже не то, что смотреть на него, его надо нюхать.

Наталья Надольская:

Давайте. Можно понюхать? Марина Баран:

Конечно, обязательно.

Наталья Надольская:

Какой аромат. Я всегда в хлебе ценю корочку, чем она более хрустящая, тем вкуснее. Все же любили с детства эти горбушки. За горбушки же всегда дрались.