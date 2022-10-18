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«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?

18 октября 2022 14:00
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Пословица «хлеб всему голова» актуальна во все времена, ведь он – самая популярная еда во всех культурах, религиях и народах. Хлеб – это не просто продукт, который обеспечивает людей необходимыми микроэлементами, витаминами и минералами. Это символ, потому что его чтут практически на всем земном шаре. О популярных мифах о вреде мучного, рецептах выпечки и белорусских хлебопекарных традициях поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы как считаете, крафтовый хлеб сегодня – это мода или же акцент на натуральность и здоровье?

«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?-1

Марина Баран, печет хлеб на заказ:
Да, больше акцент на здоровое питание, потому что сейчас есть большой выбор и ассортимент ржаных, безглютеновых и пшеничных. Они все полезные. Насколько бы люди не были привыкшие к хлебу в магазине, то этот хлеб совершенно другой, другой аромат.

Наталья Надольская:
Расскажите, пожалуйста, что вы принесли к нам в студию.

«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?-4

Марина Баран:
Принесла вам луковый, с томатами вялеными.

Наталья Надольская:
Доставайте, показывайте, демонстрируйте.

Марина Баран:
То есть даже не то, что смотреть на него, его надо нюхать.

«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?-7

Наталья Надольская:
Давайте. Можно понюхать?

Марина Баран:
Конечно, обязательно.

«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?-10

Наталья Надольская:
Какой аромат. Я всегда в хлебе ценю корочку, чем она более хрустящая, тем вкуснее. Все же любили с детства эти горбушки. За горбушки же всегда дрались.

«Этот хлеб совершенно другой». Почему домашняя выпечка на заказ пользуется спросом?-13

Марина Баран:
Да, все любят горбушку. Корочка хлеба формируется в первые 15 минут выпечки. Выпечка с паром идет, формируется каркас хлеба, корочка. Этот аромат, когда ты его достаешь, еще он теплый, горячий, пока остывает, хлеб зреет. Эта корочка есть у хлеба такая же хрустящая, поэтому все всегда любят откусить, похрустеть и почувствовать.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Звучит очень аппетитно.

«Не могу удержаться». Как сократить употребление сладкого и мучного – подробнее здесь.

# Еда # общество # Наталья Надольская # Марина Баран # Алеся Лакина # Фотофакт

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