Эмоциональное, яркое и содержательное выступление – Путин о Послании Лукашенко

Активность под трансляцией проявляли пользователи с зарубежными аккаунтами. Интерес к выступлению продемонстрировали и иностранные средства массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В оценке мировых изданий Всебелорусское народное собрание предстало не только как эффективный инструмент народовластия для определения внутренней повестки и расстановки акцентов во внешней политике.

В заявлениях, которые прозвучали в ходе ВНС, накануне (в рамках Послания Президента) и сегодня в процессе обсуждения и утверждения программы соцэкономразвития – в этом мировые издания подмечали и четкие сигналы международному сообществу. Так, по оценке агентства Reuters, Беларусь демонстрирует редкую для современной политики линию, не отказываясь от союзнических связей с Россией, одновременно оставляет пространство для диалога с другими центрами силы. В данном случае США. И именно эта самостоятельность Минска вызывает наибольшее беспокойство на Западе. Информация о размещении ракетного комплекса «Орешник» на нашей территории поддала жару в Брюссельских кабинетах – сообщает британская The Guardian. При этом «лидеры НАТО и ЕС заговорили более широких геополитических рисках», как пишет издание. Очевидно, что грядет новый виток истерии касательно «угрозы с Востока». Хотя, конечно, Западу стоило бы разобраться в первопричинах!

Подчеркивают мировые издания и союзнический характер отношений Минска и Москвы, особенно в долгосрочном обеспечении безопасности белорусско-российского тандема, а также возрастающую роль нашей страны. При этом восточные СМИ, анализируя риторику в рамках ВНС по вопросам безопасности, делают акцент на прагматику. Так, турецкое агентство Anadolu подчеркивает, что «Орешник» на территории Беларуси рассматривается как элемент сдерживания, а не стремление к конфронтации и цитирует заявление нашего Президента во время вчерашнего Послания.

«Очень эмоциональное, яркое и содержательное выступление», – именно так сегодня охарактеризовал Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и парламенту российский лидер. Владимир Путин отметил, что смотрел выступление Александра Лукашенко вчера в прямом эфире. Президент России поздравил белорусского лидера и поблагодарил за высокую оценку состояния отношений двух стран.