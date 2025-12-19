Лукашенко рассказал, на чём белорусы стали зарабатывать

Для развития у Беларуси есть все необходимое. Надо, как ориентировал Президент, более глубоко развивать существующие направления в экономике и социальной сфере. Кроме того, как прежде подчеркивал глава государства, производить продукцию мы умеем, но продавать надо учиться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо не выдумывать. У нас есть определенные направления развития. Когда-то на них никто не обращал внимания или кто-то за рубежом не обращал внимания. Сегодня не только в нашей братской России – это наш единый рынок, можно сказать и так – все поняли, что у нас в советские времена были созданы прекрасные школы. Специалисты были, компетенции, как сейчас модно говорить.

Ну что нам в Беларуси выдумывать? Спрос на сельское хозяйство, в общем говоря, есть? Есть. Надо развивать. По социальной сфере мы все плакались: надо строить это, надо больницы, поликлиники. Мы будем их строить, от ФАПа до РНПЦ будем создавать.

Но мы никогда не думали о том, как на Западе обычно бывает, что на этом же надо зарабатывать деньги. И мы начали зарабатывать деньги. Дальше мы всех обучали, учили, гордились этим, но тоже поняли, что на образовании тоже можно зарабатывать деньги. 115 миллионов долларов за год мы получили от образовательных услуг. То есть на всем надо зарабатывать, особенно если есть спрос на наше.