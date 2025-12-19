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Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства

19 декабря 2025 18:41
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19 декабря стали известны имена лауреатов премии «За духовное возрождение» и обладатели специальных премий деятелям культуры и искусства. Глава государства подписал соответствующий указ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Присуждены премии «За духовное возрождение» и спецпремии Президента деятелям культуры и искусства-2

Премией «За духовное возрождение» отмечены люди и творческие коллективы, которые ведут активную деятельность в гуманитарной отрасли, содействуют укреплению духовных ценностей и моральных традиций народа, патриотическому воспитанию молодежи. Причем не остались незамеченными как масштабные проекты, так и усилия по сохранению культуры родного края. Например, старший участковый инспектор милиции Виктор Шипков удостоен награды за возрождение и сохранение народного творчества, реконструкцию традиционных праздничных костюмов юго-восточной части Гомельского района.

За выдающиеся достижения в области музыкального, театрального, кинематографического, декоративно-прикладного и хореографического искусства, библиотечного дела, обучения и воспитания творческой молодежи, которые получили общественное признание, присуждены десять специальных премий Президента Беларуси.

Их получат коллективы театров, творческих объединений, библиотек, преподаватели колледжей и солисты известных в стране ансамблей.

С их персоналиями мы обязательно будем знакомить не только в новостных эфирах.

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