Вифлеемский огонь доставили в Архикафедральный костёл Пресвятой Девы Марии в Минске

В Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии в Минске прихожане торжественно встретили Вифлеемский огонь. Традиция символизирует свет, мир и единство. Доставляют частицу Вифлеемского огня в Беларусь уже около 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя, которое напоминает о рождении Спасителя, ежегодно зажигают от негасимой лампады в базилике Рождества Христова в Вифлееме. Оттуда австрийские скауты бережно доставляют его в Вену, а далее огонь распространяется по всей Европе и Северной Америке.

Виктория Казимирчик, жительница Минска: Для меня это символ тепла, символ того, что будет наконец-то праздник Рождества, который мы, христиане, так долго ждали во время периода Адвента. Для нас это что-то очень теплое, семейное и очень приятное. Каждый год все равно что-то меняется, что-то меняется в душе, что-то в сердце, поэтому эмоции постоянные не могут быть, все равно приходят какие-то новые.

Андрей Ромашко, скаут Белорусской республиканской скаутской организации:

Традиция распространения Вифлеемского огня уходит своими корнями в 1986 год, когда в Австрии сотрудники австрийской телерадиокомпании решили таким образом отблагодарить людей, которые приняли участие в благотворительной акции. И эта традиция уже с 1986 года, не прерываясь, каждый год происходит.

Любой желающий сможет зажечь свечу от этой лампады и принести пламя домой. Планируется, что рождественский символ окажется более чем в 150 католических храмах страны.