Знакомство с роботом-доильщиком и тест-драйв минского грузовика – яркие моменты выставки «Моя Беларусь»

«Это моя Беларусь» – вот, пожалуй, самая популярная 19 декабря подпись к сотням селфи и просто фотографиям уникальных экспонатов с одноименной выставки в Минске. Сегодня они буквально «завирусились» в интернете, собирая урожай «лайков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открытие масштабной экспозиции, которая отражает не только достижения белорусов, но приоткрывает наше ближайшее будущее в самых высокотехнологичных сферах, приурочили к Всебелорусскому народному собранию. Накануне выставку посетили делегаты ВНС, а теперь она открыта для всех желающих.