Знакомство с роботом-доильщиком и тест-драйв минского грузовика – яркие моменты выставки «Моя Беларусь»

«Это моя Беларусь» – вот, пожалуй, самая популярная 19 декабря подпись к сотням селфи и просто фотографиям уникальных экспонатов с одноименной выставки в Минске. Сегодня они буквально «завирусились» в интернете, собирая урожай «лайков», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие масштабной экспозиции, которая отражает не только достижения белорусов, но приоткрывает наше ближайшее будущее в самых высокотехнологичных сферах, приурочили к Всебелорусскому народному собранию. Накануне выставку посетили делегаты ВНС, а теперь она открыта для всех желающих.
Наш корреспондент Алеся Иванова рекомендует обязательно посетить экспозицию, время есть до 23 февраля.
Сыграть в шахматы с роботом, заглянуть внутрь двигателя Минского моторного завода, выбрать свою суперсилу и ощутить себя настоящим гонщиком. Выставка «Моя Беларусь» представляет лишь часть наших достижений, но здесь столько поводов гордиться. Современная, технологичная и самодостаточная – такой стала наша страна за годы независимости. Весь потенциал Беларуси на одной большой площадке в 30 тысяч квадратов.
Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности Национального выставочного центра «БелЭкспо»:
Очень важно демонстрировать широкой общественности то, что скрыто в повседневной жизни от глаз. Потому что из этого складывается имидж нашей страны. Он складывается за счет внутренней и внешней политики, за счет качества белорусской продукции, за счет развития тех или иных технологий. На этой выставке нам хотелось собрать самое интересное, чтобы вдохновить белорусов и гостей нашей страны, показать, как она прекрасна, развита, показать, что мы смотрим в будущее.
VR-путешествия и экологические инсталляции! Масштабная выставка «Моя Беларусь» открылась в Минске.
Именно на будущее нацелена каждая из представленных экспозиций. Промышленность, медицина, спорт, сельское хозяйство. 8 тематических блоков отражают последние разработки в ключевых отраслях экономики.
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