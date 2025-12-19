Как только это произойдёт, мы вас пригласим и покажем – Хренин о боевом дежурстве «Орешника»

19 декабря 2025-го Беларусь перевернула еще одну очень важную страницу в своей новейшей истории. И именно этот момент определит наше ближайшее будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И с американцами Первый договорится, и безопасность Главнокомандующий с пулом силовиков обеспечит. В Беларусь в дни ВНС поступил «Орешник».

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Президент постоянно, и вчера вы видели это четко, каждую минуту уделяет именно вопросам безопасности и обеспечения принятия решения. Я здесь про что говорю, про размещение тактического ядерного оружия. Вчера вы все услышали: ракетный комплекс «Орешник» прибыл, размещен на территории Республики Беларусь, готовится к заступлению на боевое дежурство. Как только это произойдет, мы обязательно вас пригласим и покажем. Ценность белорусской модели в умении сохранять и обогащать. Среди инноваций Первый непременно похвалил наш МАЗ и новый автобусный завод. Это наш путь развития.