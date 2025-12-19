Миллионы просмотров! Посчитали, сколько раз тезисы из Послания Президента посмотрели на СТВ

Минск накануне и сегодня продолжает оставаться местом рождения новых информационных инсайдов. Вот любопытная статистика. 2 часа 14 минут – именно столько длилось 18 декабря Послание Президента белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А с учетом ответов на вопросы сразу по окончании Послания прямая трансляция основных телеканалов страны и интернет-платформ вчера длилась 4 часа и 40 минут.

Основные заявления главы государства разошлись на цитаты, а их видеоверсии, размещенные в сети, пользуются огромной популярностью.