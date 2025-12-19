Лукашенко: на всём надо зарабатывать, особенно если есть спрос на наше

Сегодня был день голосований. Заметно обновился Конституционные и Верховные суды. Главным конституционным арбитром стал Сергей Севец, а во главе системы общих судов – Андрей Швед. Мудрецы управленческой мысли будут востребованы. А теперь время новой формации управленца. Вот как раз те перемены, несмотря на мировую турбулентность, которые консолидируют страну и укрепляют нашу государственность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо не выдумываться. У нас есть определенные направления развития. Когда-то на них никто не обращал внимания или кто-то за рубежом не обращал внимания. Сегодня не только в нашей братской России – это наш единый рынок, можно сказать и так – все поняли, что у нас в советские времена были созданы прекрасные школы, специалисты были, компетенции, как сейчас модно говорить. Ну что нам в Беларуси выдумывать? Спрос на сельское хозяйство, в общем говоря, есть? Есть. Надо развивать.

По социальной сфере мы все плакались: надо строить это, надо больницы, поликлиники. Мы будем их строить от ФАПа до РНПЦ, будем создавать. Но мы никогда не думали о том, как то на Западе обычно бывает, что на этом же надо зарабатывать деньги. И мы начали зарабатывать деньги. Дальше мы всех обучали, учили, гордились этим, но тоже поняли, что на образовании тоже можно зарабатывать деньги. 115 миллионов долларов за год мы получили от образовательных услуг. То есть на всем надо зарабатывать, особенно если есть спрос на наше.

А дальше – жить и развиваться вместе со всей страной в таком едином порыве, как исполнение нашего гимна.

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