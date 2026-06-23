Не менее 1,1 млн тонн зерновых колосовых планируют получить аграрии Гомельской области

От ситуации на южной границе и вопросов безопасности до социально-экономического развития региона. Эти темы сегодня, 23 июня, обсуждались во время доклада председателя Гомельского облисполкома Президенту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одним из главных вопросов стала обстановка на украинском направлении. В последние недели она находится в центре повышенного внимания. Поводом стали и атака украинским беспилотником пассажирского автобуса с белорусами, и резонансные высказывания Владимира Зеленского в адрес Беларуси, в которых угроз звучало заметно больше, чем готовности к диалогу.

Однако Президент акцентировал внимание не столько на темпах работ, сколько на их качестве. Ведь хороший урожай кормовых культур еще не гарантирует результат, если нарушены технологии хранения и заготовки. Отдельно обсудили состояние посевов. После весенних погодных испытаний ситуация остается стабильной.

Что касается сельского хозяйства, то для Гомельской области это одна из базовых отраслей экономики, поэтому внимание к ней традиционно особое. В регионе завершается первый важный этап сезона – заготовка кормов.

Максим Вечерков, собственный корреспондент телеканала ОНТ:

Иван Иванович, мы понимаем, что вы не могли не затронуть ситуацию в полях. Как идет подготовка к уборке зерновых, какие планы и что интересовало Президента?

Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета:

Мы в этом году надеемся получить около 1,1 миллиона тонн зерновых колосовых и около 100 тысяч тонн рапса. Все основные вопросы: и уходные работы, и подкормки, завершены. Сейчас идет основная работа по подготовке зерновых комбайнов, сушильного комплекса, работы звеньев к уборке.

Рассчитываем, что к 10 июля мы должны быть готовы к уборке озимого ячменя. На сегодняшний день готовность комбайнового парка – 80 %, готовность сушильных комплексов – 85 %. Запчастями мы обеспечены.

Конечно, обратили внимание в целом на развитие. Я Александру Григорьевичу доложил о ситуации, что в прошлом году мы в сельском хозяйстве сработали на 112,5 %. В этом году по результатам 5 месяцев выполняем доведенное задание. 105,3 % – прирост во всех отраслях животноводства: и в выращивании и откорме скота и птицы, и производстве молока, яиц. Поэтому идет все стабильно.