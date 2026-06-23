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13 тысяч гектаров – итоги первого укоса подвели в Столбцовском районе

23 июня 2026 16:40
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Южные районы области – Несвижский, Слуцкий, Любанский и Солигорский еще неделю назад приступили ко второму укосу. Сейчас убирают Люцерну. Набранный темп не сбавляют, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

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13 тысяч гектаров – итоги первого укоса подвели в Столбцовском районе-2

Подводят результаты в Столбцовском районе. План по первому укосу, а это 13 тысяч гектаров, полностью закрыли. Участие каждого – от трактористов до агрономов, сыграло ключевую роль в качестве заготовленных кормов. Травы выросли крепкими и сочными, убрали зеленую массу оперативно.

13 тысяч гектаров – итоги первого укоса подвели в Столбцовском районе-4

Николай Клавшун, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:
Сегодня люцерна, которая была скошена первой, отрастает и имеет порядка 30-35 сантиметров высоты. Еще надо подождать недельку. На следующей неделе, наверное, приступим ко второму укосу. Может быть, к концу этой недели приблизительно. Все зависеть будет от погоды. Поэтому до начала уборки озимого ячменя, чтобы убрать его. Потом ожидаем с люцерны и интенсивных трав третий укос, который будет в августе в период, когда будем сеять рапс – середина августа. Однолетние будем закладывать в июле. Это будет числа 15-20 июля. Однолетних у нас не так много, площади небольшие. В основном мы их сеем для соблюдения зеленого конвейера. Однако есть пара хозяйств, которые закладывают с однолетних хорошего качества сенаж. Как правило, это происходит – вторая половина июля месяца.

Подробности в видео.

# Юлия Минич # Сельское хозяйство

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