13 тысяч гектаров – итоги первого укоса подвели в Столбцовском районе

Николай Клавшун, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Столбцовского райисполкома:

Сегодня люцерна, которая была скошена первой, отрастает и имеет порядка 30-35 сантиметров высоты. Еще надо подождать недельку. На следующей неделе, наверное, приступим ко второму укосу. Может быть, к концу этой недели приблизительно. Все зависеть будет от погоды. Поэтому до начала уборки озимого ячменя, чтобы убрать его. Потом ожидаем с люцерны и интенсивных трав третий укос, который будет в августе в период, когда будем сеять рапс – середина августа. Однолетние будем закладывать в июле. Это будет числа 15-20 июля. Однолетних у нас не так много, площади небольшие. В основном мы их сеем для соблюдения зеленого конвейера. Однако есть пара хозяйств, которые закладывают с однолетних хорошего качества сенаж. Как правило, это происходит – вторая половина июля месяца.

Подробности в видео.