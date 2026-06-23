От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке
В Минской области массово ведут первый укос трав. Аграрии работают на опережение, темпы превышают прошлогодние. Необходимо уловить идеальную стадию зрелости зеленой массы. Всего предстоит заготовить свыше 3,5 миллиона тонн сенажа и более 4,5 миллиона тонн силоса. О том, как организованы работы в северных районах, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Первый укос трав – как заготавливают корма, рассказал директор сельскохозяйственного комплекса.
В период массовой кормозаготовки в центральном регионе работают мобильные механизированные отряды. Главная задача – помочь хозяйствам убрать зелень в оптимальные фазы. Высокопроизводительная техника на полях Копыльского хозяйства «Прогресс 2010». Здесь налажен замкнутый цикл – от кошения до трамбовки. Как результат, животные получат корма, которые обогатят их рацион и поддержат здоровье.
Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Мы решили в Минской области создать семь механизированных отрядов именно по выполнению данного вида работ. Порассуждали, посмотрели, взяли тот набор техники, для того чтобы они были максимально автономны в части не только заготовки, но и в части даже перевозки данных видов кормов к ближайшей ферме или потом куда-то, где нужно в хозяйстве сложить эти корма. Сегодня практически мы уже завершили комплектование этой техники. Естественно, ядром будет являться пресс, который будет прессовать в пленку. Пресс этот производится в Минской области. Мы решили пока работать с ними, с предприятием.
Подробности в видео.