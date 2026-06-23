От кошения до трамбовки – как мобильные механизированные отряды помогают аграриям Минской области в кормозаготовке

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Мы решили в Минской области создать семь механизированных отрядов именно по выполнению данного вида работ. Порассуждали, посмотрели, взяли тот набор техники, для того чтобы они были максимально автономны в части не только заготовки, но и в части даже перевозки данных видов кормов к ближайшей ферме или потом куда-то, где нужно в хозяйстве сложить эти корма. Сегодня практически мы уже завершили комплектование этой техники. Естественно, ядром будет являться пресс, который будет прессовать в пленку. Пресс этот производится в Минской области. Мы решили пока работать с ними, с предприятием.

Подробности в видео.