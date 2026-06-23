25 литров молока с головы в сутки – рассказываем о молочно-товарном комплексе «Лошница»

Молочно-товарный комплекс «Лошница» под Борисовым. Здесь ставку сделали на технологию и кадры. Объект построен по последним стандартам. Рассчитан он на 800 голов. Отбирали самых высокопродуктивных животных и быстро вышли на результат. В этом году преодолели новую планку – в сутки получают 25 литров молока с головы, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Светлана Казютина, главный зоотехник филиала «Большие Новоселки» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт»:

Здесь уже все по-другому идет. Здесь другое оборудование, именно отличается от тех, которые на других комплексах. У нас есть комплексы по 12 лет, по 10 лет. Этот, так как молодой – здесь уже технологии не стоят на месте, а идут вперед. Соответственно, здесь дальний зал немножечко другой, отличается. Здесь промывается система после каждой коровы. Плюс здесь определенная программа компьютерная для зоотехника, который может контролировать каждую голову. То есть здесь индивидуально вообще к каждой голове подходим. Здесь легче работать ветеринарной службе, зоотехнической и осеменаторам. Здесь всем легче работать на этом комплексе.