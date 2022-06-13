«Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывайте за буйки». И ещё пять важных правил поведения на воде

Новости Беларуси. С началом купального сезона в Беларуси резко выросло количество летальных заплывов. 16 утонувших за выходные. В минувшее воскресенье, 12 июня, МЧС даже произвело рассылку пользователям мобильных телефонов с напоминанием о правилах поведения на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

В первую очередь посещать только специально оборудованные места, пляжи, там, где вам могут оказать необходимую помощь, квалифицированную помощь спасателя. Ни в коем случае не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не заплывайте за буйки. Не балуйтесь, будьте максимально бдительны и внимательны как к себе, так и к окружающим. Не оставляйте детей без присмотра, берегите их. Также исключите купание в ночное время суток.

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