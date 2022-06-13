Причины всё те же. В МЧС рассказали, почему в Беларуси увеличилось количество погибших на воде

Новости Беларуси. С началом летнего сезона в Беларуси увеличилось количество летальных заплывов. Пик пришелся на минувшие выходные, 11 и 12 июня. За два дня на воде погибли 13 человек, из них один ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди основных причин гибели от утопления МЧС называет человеческий фактор. В том числе беспечное поведение на воде, плавание в необорудованных местах, заплыв за буйки, причем в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели предупреждают: только соблюдая правила безопасности, можно избежать трагичных последствий. Всего за последний год зафиксировано 262 случая утопления. 133 человека удалось спасти. Из них 18 – дети.

Евгений Барановский, официальный представитель МЧС Беларуси:

133 – это спасенные, 129 случаев гибели людей от утопления. Это за последний год. Это говорит о том, что всего более 250 случаев утопления. В первую очередь, анализируя причины, это, конечно, человеческая беспечность. Поэтому мы и призываем людей быть внимательными, соблюдать и изучать правила безопасности, чтобы сделать комфортным и безопасным свой отдых, обезопасить своих людей, которые находятся рядом, свою безопасность сделать более устойчивой. И конечно, самое главное – дети. Берегите их и не оставляйте без присмотра.