«Вплоть до того, что снять свои штаны и кинуть ему». Как спасти тонущего человека?

Новости Беларуси. С началом купального сезона в Беларуси резко выросло количество летальных заплывов. 16 утонувших за выходные. В минувшее воскресенье, 12 июня, МЧС даже произвело рассылку пользователям мобильных телефонов с напоминанием о правилах поведения на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что делать, если вы стали очевидцем трагедии и на ваших глазах человек уходит под воду? В первую очередь оценить свои силы. Ведь частая практика, когда спасать приходится не одного тонущего, а уже двоих.

Денис Чешун, начальник спасательной станции Комсомольского озера: Если человек находится в шоковом состоянии и не контролирует свое поведение, он будет вас топить, кусать, бить – все что угодно. Он может вас еще утопить. Подать веревку, шест, палку, доску, что-то длинное. Вплоть до того, что снять штаны свои, кинуть ему и подтянуть его ближе к себе.

На пляже Комсомольского озера в Минске все обустроено для купания. Именно такие места стоит посещать, а не искать уединения на незнакомом водоеме. Ведь не просто так говорят: не зная броду, не лезь в воду. Тем более не стоит прыгать в озеро с разбега. Помимо проплывающего мимо бревна, сорвиголову может ожидать сюрприз от собственного организма.

Денис Чешун:

Простая физиология человеческого организма. Вы сидите на жаре в +30 °C и резко входите в пониженную температуру, то есть у вас дополнительная нагрузка на вашу сердечно-сосудистую систему. Не у каждого человека она здоровая, и это, к сожалению, может довести вплоть до летального исхода.

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