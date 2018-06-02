«200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени». Александр Лукашенко о задержании Сергея Ровнейко

Глава государства прокомментировал недавнее резонансное задержание инспектора по кадрам Гродненской области Сергея Ровнейко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Он попал в поле зрения действительно где-то около двух лет тому назад. Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. И в очередной раз, когда изучение шло кадровое – это же кадры на выдвижение, инспекторы, помощники – мы изучаем людей, и я задал вопрос: «Откуда такая роскошь? Автомобили – до десятка, квартиры – до десятка». Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрения подозрениями. Какие-то были факты.

Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А это потому что в Гродненской области, допустим, табаком торговали – вы мне платите за это. Вёл как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило.

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И когда мне факты на стол положили, я говорю: «Хорошо». Должен быть исключительно факт, когда не вывернешься. Прошло определенное время. 200 тысяч долларов – даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец в высшей степени.

Во время дачи этих денег его задержали с деньгами этими в руках. Потому что операция готовилась эта. Она была санкционирована мною. Но вы обратите внимание, я же не сторонник того, чтобы их ловили. Думаете, мне приятно, когда в таких должностях люди с погонами большими попадаются за коррупцию? Конечно, нет. Мне это неприятно.

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