ГПК: вооруженные силовики Латвии нарушили границу Беларуси

Вчера, 30 августа, на КПП Григоровщина на государственной границе с Латвией произошел инцидент. Видеокамеры зарегистрировали факт несанкционированного нарушения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

Они проникли на белорусскую территорию на два метра, прошлись вдоль линии разграничения, а потом вернулись назад в Латвию. Соседнее государство проинформировано об этом обстоятельстве. Нахождение сотрудников различных силовых структур в приграничной зоне способствуют поддержанию напряжения и повторению подобных ситуаций.