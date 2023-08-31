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ГПК: вооруженные силовики Латвии нарушили границу Беларуси

31 августа 2023 07:20
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Вчера, 30 августа, на КПП Григоровщина на государственной границе с Латвией произошел инцидент. Видеокамеры зарегистрировали факт несанкционированного нарушения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь в своем Telegram-канале.

ГПК: вооруженные силовики Латвии нарушили границу Беларуси-1

Фото: Telegram Пограничный комитет Беларуси

Они проникли на белорусскую территорию на два метра, прошлись вдоль линии разграничения, а потом вернулись назад в Латвию. Соседнее государство проинформировано об этом обстоятельстве. Нахождение сотрудников различных силовых структур в приграничной зоне способствуют поддержанию напряжения и повторению подобных ситуаций.

# Государственная граница Беларуси # общество

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