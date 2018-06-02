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Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»

02 июня 2018 16:48
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Новости Беларуси. Лучшие предприятия-экспортеры названы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри национального конкурса определило победителей в 22 номинациях.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-1

В молочной отрасли вне конкуренции – холдинг «Бабушкина крынка» – крупнейший в стране производитель. Предприятие стабильно держит высокую марку и покоряет вкусы не только белорусов. Продукция поставляется в десятки стран. А в 2018 году молочку «Бабушкиной крынки» ждут в Мексике, Гонконге и Пакистане.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-4

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-6

Могилевские молочники могут всё. Ассортиментный ряд «Бабушкиной крынки» – это порядка 250 наименований продукции – всё, что можно делать из молока. Ежедневно на предприятии перерабатывают до 1700 тонн сырья. Но здесь главное – не объемы и количество. На первом месте – качество. Натуральное сырье и наполнители – основополагающий принцип компании.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-9

Наталья Беласова, главный технолог холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Созданы все лаборатории, как на приемке сырья, так и по ходу всего технологического процесса до выпуска готовой продукции. Любой продукт, уходя в торговую сеть, проходит четыре этапа контроля.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-12

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-14

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-16

Чтобы не стоять на месте, технологи постоянно придумывают что-нибудь новое. Только потребитель распробовал греческий йогурт под маркой «Эко греко», как на «Бабушкиной крынке» запустили в производство еще одну новинку – серию вкусовых йогуртов в биоразлагаемой упаковке.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-19

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-21

Высокое качество могилевской молочки оценили не только в Беларуси, но и за рубежом. Почти три четверти своей продукции холдинг «Бабушкина крынка» отгружает на экспорт.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-24

Юрий Прокопенко, СТВ:
Основные экспортные позиции – сухое цельное молоко, сливочное масло, сыры. Только в 2018 году продукцию под маркой «Бабушкина крынка» уже успели оценить в 16 странах мира. Например, вот такое питьевое стерилизованное молоко пользуется высоким спросом в Китае.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-27

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-29

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-31

География поставок с каждым годом расширяется. Предприятие диверсифицирует рынки сбыта, открывает новые горизонты.

Сегодня «Бабушкина крынка» – крупнейший в стране производитель молочной продукции. И награда как лучшему экспортеру – признание успеха.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-34

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-36

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-38

На подведении итогов национального конкурса «Лучший экспортер-2017» организовали дегустацию. Лестные отзывы потребителей – самая высокая награда.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-41

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-43

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-45

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
«Бабушкина крынка» – это наш брэнд. Красивое, хорошо известное название.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-48

Василий Стасев, заместитель директора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:
Мы постоянно участвуем в международных выставках. В этот год мы добавили в свой список более 15 стран. Ввели мороженое, новый вид продукции – направленность на советскую классику.

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-51

Уже в 2018 году на карте экспорта «Бабушкиной крынки» появятся несколько новых стран. Могилевскую молочную продукцию также ждут в Гонконге, Пакистане и Мексике. Уже сейчас предприятие делает заявку на победу в следующем конкурсе «Лучший экспортер».

Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»-54

# Предприятия Беларуси # общество # Наталья Беласова # Юрий Прокопенко # Владимир Улахович # Василий Стасев # Фотофакт

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