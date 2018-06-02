Куда текут молочные реки из Беларуси, и почему белорусскую молочку ценят гурманы? Репортаж СТВ о холдинге «Бабушкина крынка»

Новости Беларуси. Лучшие предприятия-экспортеры названы в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жюри национального конкурса определило победителей в 22 номинациях.

В молочной отрасли вне конкуренции – холдинг «Бабушкина крынка» – крупнейший в стране производитель. Предприятие стабильно держит высокую марку и покоряет вкусы не только белорусов. Продукция поставляется в десятки стран. А в 2018 году молочку «Бабушкиной крынки» ждут в Мексике, Гонконге и Пакистане.

Могилевские молочники могут всё. Ассортиментный ряд «Бабушкиной крынки» – это порядка 250 наименований продукции – всё, что можно делать из молока. Ежедневно на предприятии перерабатывают до 1700 тонн сырья. Но здесь главное – не объемы и количество. На первом месте – качество. Натуральное сырье и наполнители – основополагающий принцип компании.

Наталья Беласова, главный технолог холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Созданы все лаборатории, как на приемке сырья, так и по ходу всего технологического процесса до выпуска готовой продукции. Любой продукт, уходя в торговую сеть, проходит четыре этапа контроля.

Чтобы не стоять на месте, технологи постоянно придумывают что-нибудь новое. Только потребитель распробовал греческий йогурт под маркой «Эко греко», как на «Бабушкиной крынке» запустили в производство еще одну новинку – серию вкусовых йогуртов в биоразлагаемой упаковке.

Высокое качество могилевской молочки оценили не только в Беларуси, но и за рубежом. Почти три четверти своей продукции холдинг «Бабушкина крынка» отгружает на экспорт.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Основные экспортные позиции – сухое цельное молоко, сливочное масло, сыры. Только в 2018 году продукцию под маркой «Бабушкина крынка» уже успели оценить в 16 странах мира. Например, вот такое питьевое стерилизованное молоко пользуется высоким спросом в Китае.

География поставок с каждым годом расширяется. Предприятие диверсифицирует рынки сбыта, открывает новые горизонты. Сегодня «Бабушкина крынка» – крупнейший в стране производитель молочной продукции. И награда как лучшему экспортеру – признание успеха.

На подведении итогов национального конкурса «Лучший экспортер-2017» организовали дегустацию. Лестные отзывы потребителей – самая высокая награда.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

«Бабушкина крынка» – это наш брэнд. Красивое, хорошо известное название.

Василий Стасев, заместитель директора по коммерческим вопросам холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка»:

Мы постоянно участвуем в международных выставках. В этот год мы добавили в свой список более 15 стран. Ввели мороженое, новый вид продукции – направленность на советскую классику.