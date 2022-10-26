«Не имело никакого отношения к разделу имущества». Белорусская актриса поделилась, зачем заключила брачный договор

Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Александра Гайдук, певица, актриса, телеведущая:

Я в своей жизни составляла брачный договор, но это было не до брака, а во время третьего брака. Это была скорее необходимость по бизнесу, давайте так скажу коротко. Это не имело никакого отношения к разделу имущества или к тому, что я была недовольна какой-то ситуацией, мне хотелось чего-то большего, или мне супруг не доверял – нет, абсолютно не так.

Я хочу сказать, что все, конечно, очень индивидуально: сколько семей – столько историй, сколько людей – столько поступков, понятных и непонятных кому-то. Нет вообще однозначности во всем этом. Для моего третьего супруга брак со мной – это тоже не первый брак. В том браке у него есть двое сыновей. Я хочу сказать, что, наверное, о таком отце можно только мечтать. Потому что он оставался отцом и своим детям родным, и сумел стать моим детям отцом. Поэтому это такая очень тонкая материя. Самое главное, конечно, чтобы люди умели говорить, разговаривать, договариваться.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, это самое важное.

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