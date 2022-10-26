«Квартира покупалась совместно, но супруг записал её на маму». Можно ли в случае развода оспорить сделку?
Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
У нашей коллеги такая ситуация – квартира покупалась совместно, но супруг записал ее на маму. При разводе как будет она делиться?
Ирина Красовская, юрист, медиатор:
Если он записал ее на маму, то собственником является его мать.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Она не делится?
Ольга Шерснева:
То есть она никак не докажет?
Ирина Красовская:
В данной ситуации возможно, конечно, пытаться оспаривать эту сделку. Только после доказывания того, что это была все-таки общая, совместная собственность, но это долгий и не 100%-ный…
Алеся Лакина:
Мне кажется, это невозможно доказать, как в моем случае с машиной.
Ольга Шерснева:
Причем это было 20 лет назад.
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