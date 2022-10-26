«Квартира покупалась совместно, но супруг записал её на маму». Можно ли в случае развода оспорить сделку?

Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

У нашей коллеги такая ситуация – квартира покупалась совместно, но супруг записал ее на маму. При разводе как будет она делиться?

Ирина Красовская, юрист, медиатор:

Если он записал ее на маму, то собственником является его мать. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Она не делится? Ольга Шерснева:

То есть она никак не докажет?