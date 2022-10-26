Оба родителя должны содержать детей. Что делать, если бывший супруг отказывается платить алименты?

Ольга Шерснева , ведущая ток-шоу: После развода, когда есть дети, мужчина все-таки должен помогать финансово и платить алименты. Что делать, если этого не происходит?

Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Ирина Красовская, юрист, медиатор:

Давайте не будем обижать мужчин, скажем, что оба родителя должны содержать своих детей, то есть и мама должна вкладываться, и папа. Если отец не вкладывается добровольно, естественно, женщина может подать на алименты, содержание своих детей, то есть их общих детей. И суд присудит выплату алиментов.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я подавала на алименты. Человек по полгода не платил алименты. Его лишали водительских прав, контролировали по этому поводу, выезд за границу был у человека закрыт, ему чуть ли уже не мобильную связь отключали. Он выплатил, а потом стал продолжать то же самое. То есть уже выплатил, мне все вернули, и он стал половину алиментов присужденных уплачивать. Что в этом случае?

Ирина Красовская:

В отношениях кредитор-должник он в этом случае должник, а вы кредитор, должник всегда сильная сторона, как бы мы этого не признавали. Пока он не захочет, он не будет выполнять свои обязательства. Здесь важно, чтобы он именно захотел. Для того чтобы он захотел, нужно не принуждать, а поговорить, почему так происходит.