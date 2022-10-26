Делили ложки. Почему некоторые мужчины при разводе оставляют бывшую супругу ни с чем?

Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, идеальный вариант расставания, когда все мирно с имуществом решили. У меня было иначе – действительно делились ложки. Причем мне – ничего, я ушла с сумочкой изначально и двумя детьми. Были собраны деньги, которые мы собирали на квартиру, но они лежали не в банке. В итоге человек купил машину, оформил на маму и сказал: «У нас не было никаких денег». В принципе, я никак не могла ее разделить. Максим, как вы охарактеризуете?