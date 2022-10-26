Делили ложки. Почему некоторые мужчины при разводе оставляют бывшую супругу ни с чем?
Семейная лодка разбилась о быт. Неутешительная статистика – большинство пар разводится. Порой мирно урегулировать финансовые и имущественные вопросы удается не всегда. Должен ли мужчина уйти красиво и все оставить бывшей супруге и детям или все-таки свои интересы превыше всего? О том, как разойтись без ссор и скандалов и почему некоторые делят ложки, а другие уходят с одним лишь чемоданчиком, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, идеальный вариант расставания, когда все мирно с имуществом решили. У меня было иначе – действительно делились ложки. Причем мне – ничего, я ушла с сумочкой изначально и двумя детьми. Были собраны деньги, которые мы собирали на квартиру, но они лежали не в банке. В итоге человек купил машину, оформил на маму и сказал: «У нас не было никаких денег». В принципе, я никак не могла ее разделить. Максим, как вы охарактеризуете?
Максим Бодиков, семейный психолог:
Как я должен охарактеризовать?
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
То есть почему так люди поступают?
Алеся Лакина:
Почему так происходит? Почему некоторые мужчины такие щедрые, оставляют своим детям? Я, допустим, считаю, что если мужчина взял на себя ответственность…
Максим Бодиков:
А он взял?
Алеся Лакина:
Видимо, нет. Он же начал строить семью.
Максим Бодиков:
Мне эти разговоры, конечно, очень интересны, но, опять же, мы берем и сравниваем каких-то всех абстрактных мужчин – есть такие и есть такие. Так давайте брать взрослых людей, психологически взрослых, эмоционально зрелых, которые готовы общаться, рассказывать, слушать, не будут оправдываться и перебрасывать свою вину или ответственность на другого человека – их процентов 10-15. Это в любом обществе такой процент.
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