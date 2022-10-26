Антинаркотическая площадка открылась в Образовательном центре безопасности МЧС

В Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС открылась молодежная антинаркотическая площадка, которая предназначена для освещения социальных и медицинских последствий наркомании, а также борьбы с распространением наркотиков.

Елена Парчук, начальник Образовательного центра безопасности МЧС: С января 2021 года начал свою работу образовательный центр безопасности, это уникальное учреждение, аналогов которого нет на всем постсоветском пространстве, и этим можно гордиться нашим белорусам. Основная задача центра – это не только обучение основам безопасности жизнедеятельности. Это не только умение находить выход из любой сложившейся чрезвычайной ситуации. Это не только отработка алгоритма поведения в чрезвычайных ситуациях. Это и воспитание молодежи. Воспитывать обучая и обучать воспитывая. Такую задачу мы перед собой ставим.

Уникальность центра в том, что он объединяет разные направления. Это не только пожарная, но и криминальная безопасность, промышленная, правила поведения в лесу, во время грозы, во время землетрясения и других чрезвычайных ситуациях.

Елена Парчук:

Более 37 локаций у нас уже, нашему центру нет еще двух лет, но вместе с тем он продолжает развиваться, и можно сказать уже, что в этом году у нас появилось четыре новых локаций. В сентябре благодаря финансированию из городского бюджета и при взаимодействии с ГОВД Мингорисполкома у нас появилась молодежная антинаркотическая площадка, которая состоит из двух локаций. Первая называется «Выбор в ночном клубе». И она выполнена с помощью современной мультимедийной технологии, создающей эффект присутствия зрителей.

Эффект погружения создается благодаря изображению и объемному звуку. Посетители центра становятся очевидцами распространения и употребления наркотиков на дискотеке в ночном клубе. Зрители видят, как работает наркоконтроль, задерживают преступников и проходит заседание суда. После чего каждый для себя делает выводы.