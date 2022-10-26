Делают упор на экологию – в Несвижском районе появилась первая «Школа мира»

Новости Беларуси. За миротворческую работу, сохранение исторической памяти и развитие инновационных проектов. Средняя школа № 4 стала первой «Школой мира» в Несвижском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Одно из важнейших направлений работы – экология.

Учреждение имеет статус «зеленой школы», а учащиеся могут похвастаться многочисленными победами в различных конкурсах, направленных на сохранение окружающей среды. В 2021 году в школе собрали почти 300 килограмм использованных батареек, ежегодно учреждение отправляет на переработку порядка 2 тонн макулатуры. Кроме того, совсем недавно в школе появился и миротворческий отряд. В задачи ребят входит помощь ветеранам, пропаганда здорового образа жизни и другие добрые дела.

Зоя Маляр, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 4:

Дети, которые вошли в состав отряда, – это дети, которые участвуют и в команде «Ястребы». Они активно участвуют в различных конкурсах. Активно работают и в плане обучения. У них прекрасные результаты учебной деятельности. Они участвуют в разносторонних направлениях. Легки на подъем, и все это идет от души.

Карина Езепчик, ученица средней школы № 4:

Экология в нашей школе является основой. У нас проходят различные конкурсы по сбору макулатуры, сбору крышечек пластиковых. На коридорах стоят специальные контейнеры для сбора батареек, пластика.

Дарья Янцевич, ученица средней школы № 4:

Ежегодно мы, дети из всей школы, приносим корм, различные лакомства для животных. И все мы это собираем и потом отправляем в различные приюты. Точно так же с детскими домами, в коррекционные центры собираем какую-то помощь.