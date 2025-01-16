Не идти на выборы – проявить безразличие. В Беларуси прошёл Единый день информирования

Прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. В преддверии начала досрочного голосования по всей стране прошел Единый день информирования по электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры встречались с трудовыми коллективами. Говорили о важном: значимости каждого голоса, информационной гигиене, международной повестке, а также о правах и обязанностях избирателей. Какой отзыв такие диалоговые площадки нашли в сердцах работников предприятий и организаций, знает Галина Буро.

Сыры, творог, масло, молоко – вкус лидской продукции распробовали далеко за рубежом. 90 % идет на экспорт в 27 стран мира от России до Саудовской Аравии, из них 7 добавились за 2024 год. Спрос растет, как и рентабельность продаж – отсюда увеличение зарплат работников. Только по сухому молоку завод за более 70-летнюю историю нарастил мощности почти в 250 раз. Тяжелее всего пришлось после развала Советского Союза. Но вопреки всем сложностям, молодой независимой Беларуси свои предприятия ценой больших усилий и модернизаций удалось сохранить. Фотоистория – в музее.

Галина Буро, корреспондент:

Андрей Николаевич, 90-е были тяжелым периодом для завода? Андрей Ашманкевич, генеральный директор Лидского молочно-консервного комбината:

Я хочу отметить, что это был тяжелый период не только для нашего предприятия, но и для всей нашей Республики Беларусь. Благодаря нашему Президенту Александру Григорьевичу Лукашенко, который предвидел и видел намного дальше, чем кто-либо, мы имеем сегодня то, что имеем.

Потому при выборе ориентиров для будущего работникам есть с чем сравнивать. В Единый день информирования с помощником Президента – инспектором по Гродненской области Юрием Караевым говорили о предстоящем самом ответственном этапе электоральной кампании. Сегодня, когда мир на грани Третьей мировой войны, и единственный шанс не быть втянутыми в нее – это сильная экономика и национальное единство. Не пойти на выборы – все равно что проявить безразличие к собственной жизни. Владимир Перцов и Юрий Караев выступили на Едином дне информирования.

Сделать правильный выбор, доверяя фактам. Для аграриев ответ очевиден. Беларусь славится на весь мир своим сельским хозяйством. Одна из диалоговых площадок развернулась в Доме культуры агрогородка Вольно. С заместителем председателя Совета Республики Сергеем Хоменко работники АПК пришли к выводу: участие в выборах не только право каждого белоруса, но и проявление гражданской ответственности. В отличие от Перу, Аргентины, Бразилии, в нашей стране нет штрафов за уклонение от участия в выборах, все демократично и открыто. Все же белорусы сами понимают: важна неравнодушная позиция каждого. Сергей Хоменко, заместитель Председателя Совета Республики Беларуси:

Очень приятно, что люди все прекрасно понимают. Люди понимают и ту ситуацию, которая складывается вокруг Беларуси, и ту степень нашего единения, которая есть на сегодня в нашем государстве.

За 30 лет суверенного развития страна сделала значительный рывок. Причем во всех сферах. Сегодня мы полностью обеспечиваем себя продуктами питания. Модернизируются действующие производства и реализуются новые проекты. В основе всегда лежат интересы простого человека. О достижениях и социальных гарантиях Сергей Сивец говорил с коллективом Столбцовского мясоконсервного комбината. Люди замечают изменения. Законодательство позволяет эффективно противостоять информационному давлению на Беларусь – Марков.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

В рамках сегодняшнего Единого дня информирования я получил обратную связь о том, что люди видят, люди замечают, что растет благосостояние, улучшается социальная инфраструктура, у людей есть выбор профессиональной самореализации непосредственно в данном населенном пункте.