Место, где пишется история. Молодые сотрудники системы соцзащиты посетили Дворец Независимости

130 лучших молодых сотрудников системы социальной защиты посетили культовые интерьеры Дворца Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В трудные времена именно работники социальной сферы становятся надежной опорой для тех, кто нуждается в помощи, решая множество проблем и даря надежду. Для определенных категорий граждан такие специалисты просто незаменимы: они приносят продукты, лекарства, помогают по хозяйству и оплачивают коммунальные услуги. Всего в системе социальной защиты работают порядка 40 тысяч профессионалов, из которых около 3 тысяч – молодые специалисты. 16 января лучшие из них собрались в величественном здании, ставшем местом принятия ключевых решений и проведения значимых мероприятий. Сегодня во Дворце независимости особые гости – молодые сотрудники сферы социальной защиты, а еще их подопечные. Большинство впервые в этих стенах, отсюда и яркие эмоции. Ведь раньше это здание многие видели только по телевизору. Время смело изучить все детали Дворца с белорусскими лейтмотивами.

Перед тем как началась экскурсия, небольшая неформальная церемония. В центре внимания сегодня Виктория Перепеча. Талантливая юная художница приехала с подарком – картиной, которая нарисована яркими карандашами.

Глядя на эту картину, сложно поверить, что ее рисовали ногами. У автора, молодой художницы из Гродненской области Виктории, тяжелая форма церебрального паралича. Не слушаются руки, но талантливая художница нашла выход и творит вопреки. Над этой работой она трудилась целую неделю.

Данута Матыленок, специалист Территориального центра соцобслуживания населения Вороновского района:

В знак благодарности за то, что мы живем чистым небом нашей прекрасной Беларуси. И действительно люди с инвалидностью в нашей стране могут развивать свои таланты. Когда гуляли по Дворцу Независимости, подошли картины, я говорю: Виктория, смотри, здесь картины, подаренные президентами, и среди этих картин будет находиться и твоя. Она так посмотрела на меня и говорит: знаете, я не верю. Но я очень горда этим.

Яркие картины Виктории завораживают и покоряют сердца. В каждой из них ощущается душа хрупкой и жизнерадостной девушки, которая, несмотря на проблемы со здоровьем, вкладывает частичку себя в каждое творение.

Среди гостей Алина Романко. Уже 5 лет она щедро делится своим душевным теплом и заботой с теми, кто в этом особенно нуждается. В январе в Беларуси отметили День работников социальной защиты, поэтому посещение Дворца Независимости для специалистов этой сферы – большой подарок.

Алина Романко, специалист по социальной работе Территориального центра соцобслуживания населения Барановичей:

Хочется помогать людям, которые оказываются в трудной жизненной ситуации. Хочется отдать частичку себя каждому человеку, который обращается к нам в территориальный центр. Наша политика государства идет абсолютно правильно в нужное русло. Социальное – это должно всегда развиваться, оно всегда на уровне у нас.