Владимир Перцов и Юрий Караев выступили на Едином дне информирования

Обладание избирательным правом гражданина – это показатель цивилизованного государства. Это подчеркнул помощник Президента – инспектор по Гродненской области Юрий Караев на встрече с коллективом Лидского молочно-консервного комбината в рамках Единого дня информирования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней участвовали как руководители подразделений предприятия, так и работники цехов. Говорили о предстоящем самом ответственном этапе электоральной кампании, все вместе рассуждали о том, что выборы – это не только право, но и гражданский долг каждого жителя страны. Особенно сегодня, когда мир на грани Третьей мировой войны, и единственный шанс не быть втянутыми в нее – это сильная экономика и национальное единство. Не поддаться на провокации извне, взвешенно подходить к выбору мирного и процветающего будущего для страны – к этому сегодня призывают лидеры мнений. И эти посылы находят отклик в сердцах белорусов.

Наталия Шумская, маркетолог Лидского молочно-консервного комбината:

Сейчас, именно сейчас, мы делаем этот выбор. Для того, чтобы на предприятии были своевременные зарплаты, в домах наших было светло, тепло и уютно, чтобы наши дети могли получать образование. Наше будущее в наших руках.

Юрий Караев, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:

Кандидат в Президенты предлагает тебе свое видение жизни, другой кандидат – свое, третий – свое, и ты выбираешь, которое из них тебе близко, выгодно, при котором развивается страна. В этом плане нашему Президенту легче всего. Его вся предыдущая деятельность – это и есть его программа.

О предстоящей электоральной кампании шла речь и во время открытого диалога в Витебском технологическом университете. Заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов встретился со студентами и преподавателями. Говорили о роли молодежи в развитии страны, формировании ее будущего. К слову, студенты сегодня достаточно активно вовлечены в политическую повестку. Молодые люди охотно участвуют в диалоговых площадках, форумах, круглых столах. Они легко ориентируются в большом потоке информации, анализируют и взвешивают факты, которые получают из проверенных источников.

Владимир Перцов, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Молодежь как губка – впитывает все, что мы в нее вкладываем. Если не доработаем где-то мы в ходе встреч, в ходе образовательного, воспитательного процесса, значит там доработают наши оппоненты через соцсети, через Телеграм-каналы, сформируют у них то мировоззрение, которое, как мы сами с вами прекрасно понимаем, будет далеко не патриотичным и далеко не в интересах нашего образовательного и патриотического процесса.