Лукашенко: «Мотовело» должно жить! Это бренд нашей страны

О планах на будущее Александр Лукашенко пообщался с коллективом «МотоВелоЗавода». Обсудили и насущные вопросы внутренней и внешней политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент поблагодарил тех, кто своим трудом помогает бренду Беларуси развиваться, тех, кто остался верным делу и за всем видит что-то большее, чем просто заработок.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Мотовело» должно жить. Хотя мне говорят: китайцы тут уже заполонили все, мы никогда ничего не сможем. Я говорю: сможем. Вплоть до того, что закроем свой рынок и 10 миллионов будем обеспечивать. Все остальные велосипеды будем вывозить народным образом и продавать. Ну так, шутка, конечно. Но «Мотовело» надо сохранить. МАЗ, БЕЛАЗ, «Мотовело» – это бренды нашей страны. За этим стоит огромное количество людей. Это школа. Это компетенции. Это вы. Если «Мотовело» убираем, погибает школа. То есть вы уже начинаете продавать, как когда-то в 90-е было больше всего, или заниматься какими-то другими вопросами. Но к велосипедам и мотоциклам больше не вернемся. Надо нам это? Нам это не надо. То, что велосипеды и мотоциклы нужны, это точно. Особенно сейчас вы начинаете подводить под электротягу. Вы видите, и автомобили, и даже БЕЛАЗы сегодня работают на электромоторах, электромобили и так далее. Второе направление, где я хотел бы эффект получить отсюда – это масштабы производства. Вот частные предприятия занимаются производством. Даже «МотоВелоЗавод», крупное предприятие, строительные конструкции делает. Явно их не хватит для нас, Беларуси, даже для нас. И масштабировать надо производство. Но начинать надо с малого, а дальше будем помогать, пусть развиваются. Никакой настроенности в Беларуси нет и не будет против частного производства. Те, которые работают, платят налоги и платят нормальную зарплату, продают продукцию. Поэтому то, что я хотел получить от этой площадки, чувствовал, уже в этом 2025 году мы полностью получим. И отсюда будем развивать свои производства. А вам огромное спасибо. Вы молодцы. Я вот задавал вопросы на каждом участке. «Вы продаете?» – «Продаем». – «Вопросов нет?» – «Нет». Некоторые говорят: было больше, и больше продали. Будем помогать расширяться. И частным, и государственным предприятиям. Поэтому спасибо вам. За вами будущее. Под эту марочку и такую похвалу было бы глупо не попросить поддержки, ситуацией воспользовались и уточнили у Президента, возможен ли госзаказ на закупку электровелосипедов и мотоциклов госструктурами.

– Возможно ли поддержать и реализовать нашу инициативу в рамках госзаказа? У нас для этого есть силы и желания. Александр Лукашенко:

Мужики, все, что нужно, я вам сделал. Дальше производите и продавайте. Если кому-то что-то продать, наши люди все могут произвести. Вот я только что говорил. Хотите космическую ракету, можем сделать. Ядерную бомбу тоже можем сделать. Мы все можем сделать. Главный вопрос – время и деньги. Ну, время, понятно. Денег нет. Нужна нам космическая ракета? Не нужна. Бомба ядерная? Не надо. Ядерное оружие у нас есть и без того, что мы произвели с нашими братьями и друзьями. Поэтому мы все можем произвести. Главное – продать. Поэтому, коль вы произвели, продавайте. Будем вам помогать. Но вы помните, что это ваша работа. В любом случае то, что сделано руками наших людей, должно цениться. Под «нашими», кстати, Александр Лукашенко подразумевает не только кровных белорусов, национализмом мы никогда не страдали, но и тех, кто нам по духу близок, всех, кто хочет работать на созидание, всех, кто хочет учиться, всех, кто готов называть Беларусь своим домом.