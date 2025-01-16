Законодательство позволяет эффективно противостоять информационному давлению на Беларусь – Марков

Прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. В преддверии начала досрочного голосования по всей стране прошел Единый день информирования по электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры встречались с трудовыми коллективами. Говорили о важном: значимости каждого голоса, информационной гигиене, международной повестке, а также о правах и обязанностях избирателей.

У Беларуси свой курс, который не вписывается в западное желание создать однополярный мир – отсюда агрессия и информационно-психологическое давление. Но диктовать, как белорусам жить, не получится. Тем более тем, кто предал свою страну: беглые призывает к санкциям и даже боевым действиям. Это точно не патриотизм, а терроризм. Потому на встрече министра информации Марата Маркова с работниками предприятия «Минскметрострой» говорили о попытках манипуляций извне накануне выборов и дипфейках.