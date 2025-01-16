Законодательство позволяет эффективно противостоять информационному давлению на Беларусь – Марков
Прийти на избирательный участок и сделать правильный выбор. В преддверии начала досрочного голосования по всей стране прошел Единый день информирования по электоральной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спикеры встречались с трудовыми коллективами. Говорили о важном: значимости каждого голоса, информационной гигиене, международной повестке, а также о правах и обязанностях избирателей.
У Беларуси свой курс, который не вписывается в западное желание создать однополярный мир – отсюда агрессия и информационно-психологическое давление. Но диктовать, как белорусам жить, не получится. Тем более тем, кто предал свою страну: беглые призывает к санкциям и даже боевым действиям. Это точно не патриотизм, а терроризм. Потому на встрече министра информации Марата Маркова с работниками предприятия «Минскметрострой» говорили о попытках манипуляций извне накануне выборов и дипфейках.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
В интернете огромное количество рекламы, которая работает, пытается работать против выборов, против людей, против власти. Это очевидно. И с этим приходится тоже иметь определенное дело. Министерство информации не спит, естественно. Есть определенные инструменты. И, слава богу, то законодательство, которое сформировано за последние несколько лет, позволяет достаточно эффективно этому противостоять.
Не идти на выборы – проявить безразличие. В Беларуси прошел Единый день информирования.