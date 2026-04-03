«Не хуже, чем за бугром» – Лукашенко открыл новую поликлинику в Минске

Возможности столичной медицины – на всю страну. Такую задачу поставил Александр Лукашенко, открывая новую городскую поликлинику в Минске. Речь уже не о точечном проекте, а о выстраивании системы. Новая поликлиника стала поводом поговорить о будущем всего здравоохранения: от технологий и доступности до принципов, на которых она должна работать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поликлиника будущего и будущее села. Общественный вирус и диагноз событиям на Ближнем Востоке – такова сегодняшняя палитра президентского мероприятия. Глава государства посетил 42-ю городскую поликлинику. Нет, со здоровьем все в порядке, об этом Первый тоже расскажет. Эта поликлиника, причем в обычном столичном микрорайоне, – образ современной медицины Минска. Новые технологии в стильном здании.

Новые технологии в стильном здании. К развитию самого микрорайона Уручье глава государства относится щепетильно и лично подвиг власти столицы развивать эту городскую территорию. С Уручьем связаны и приятные моменты из личной жизни Первого. Но не только или не столько поэтому. Район окружен природным анклавом, а площадь позволяет развивать жилую застройку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Моя жизнь связана с этим. Поэтому, подъезжая в этот прекрасный уголок нашей Беларуси, я подумал о том длительном периоде своей жизни, который прошел здесь, в этом микрорайоне. Конечно, тогда он не таким красивым был, этот район.

И часто проезжая по этой дороге, я всегда мэру Минска говорил, что пустовать этот участок не должен. Здесь должны жить люди, потому что это один из красивейших и удобных уголков нашего Минска. И он преобразился.

Ну я понимаю, что вы тут и деревья высадили, и улицы убрали, и дома подчистили перед приездом, как всегда. Но это тоже неплохо. Но хотелось бы, чтобы это было у нас всегда. И вижу, что страна преображается. Главное, что мы живем мирно, тихо, спокойно. И каждый может заниматься своими детками. Ну а если здоровье пошатнется, будем потихоньку создавать и такие объекты.