Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета

Цифры, программы – это важно, но за ними стоят конкретные решения и люди. О том, как сделать поездки по Минску еще быстрее и почему наш город выбирает именно зеленый путь развития, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Госпрограмма «Дороги Беларуси» до 2030 года – это документ на перспективу. Какие пункты жители Минска почувствуют на себе уже в этом сезоне?
Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Программа была тщательно разработана. Конечно, ее утвердили. Я думаю, жители города уже это ощутили на себе. Потому что в определенных районах уже производится текущий ремонт того или другого дорожного покрытия. Вообще, в целом она под собой подразумевает текущий ремонт, также строительство новых объектов – это транспортное дорожное полотно. Поэтому, я думаю, что сбоев в реализации данного направления не будет.
Подробности в видео.