Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета

Цифры, программы – это важно, но за ними стоят конкретные решения и люди. О том, как сделать поездки по Минску еще быстрее и почему наш город выбирает именно зеленый путь развития, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Госпрограмма «Дороги Беларуси» до 2030 года – это документ на перспективу. Какие пункты жители Минска почувствуют на себе уже в этом сезоне?