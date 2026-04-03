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Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета

03 апреля 2026 14:38
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Цифры, программы – это важно, но за ними стоят конкретные решения и люди. О том, как сделать поездки по Минску еще быстрее и почему наш город выбирает именно зеленый путь развития, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Госпрограмма «Дороги Беларуси» до 2030 года – это документ на перспективу. Какие пункты жители Минска почувствуют на себе уже в этом сезоне?

Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета-2

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Программа была тщательно разработана. Конечно, ее утвердили. Я думаю, жители города уже это ощутили на себе. Потому что в определенных районах уже производится текущий ремонт того или другого дорожного покрытия. Вообще, в целом она под собой подразумевает текущий ремонт, также строительство новых объектов – это транспортное дорожное полотно. Поэтому, я думаю, что сбоев в реализации данного направления не будет.

Подробности в видео.

# Руслан Фурс # Дороги # Ремонт

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