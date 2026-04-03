Лукашенко рассказал о своем совете Трампу насчет войны с Ираном

Александр Лукашенко поручил продумать систему, при которой возможности столичной медицины будут доступны и жителям регионов. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, во время открытия новой городской поликлиники в Минске в микрорайоне Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Контекст разговора во время открытия новой поликлиники вышел за рамки медицинской темы. Глава государства затронул международную повестку, обратив внимание на нестабильность в мире. Конфликт на Ближнем Востоке и его последствия, включая давление на энергетические рынки, сегодня отражаются на глобальной экономике и жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал в последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Евреи приехали к нему, израильтяне (про холокост, про все забыли, Газу выровняли, детки погибли там, люди погибли), начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Я им говорю: «Израиль хотел повоевать против Ирана – пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете, вы же похороните там своих людей». И гробы потихоньку начали в Америку поступать. И общество возмутилось. Уже две трети не одобряют эту авантюру. Поэтому я говорю: «Передайте Дональду, пускай он даст Израилю повоевать с Ираном. Вот и увидим, что получится». А чужими руками мы все умеем воевать. Как в Украине Запад воюет.

Вижу, что здравый смысл взял верх. Потихоньку-потихоньку оттуда уходит. Вы слышите эти заявления: «Мы там разбомбили, ракетой убили, уран завтра заберем». Но главное – это нефть: «Остров Харк захватим». Этот остров от Ормузского пролива в сотнях километров, он никак не влияет на прохождение судов там. Но американцы потихоньку оттуда начали уходить. Уверен, и евреи поймут, что они не туда влезли. Думали, что это сделают американцы. Но те вовремя спохватились.

Александр Лукашенко продолжил разговор о международной повестке, отметив истинные мотивы политики США, которые, по его словам, наглядно показал нынешний Президент Дональд Трамп. В основе действий американской администрации – прежде всего стремление к контролю над энергетическими ресурсами. И ради этого будет делаться все! Но это не политика Беларуси – подчеркнул глава нашего государства.