Лукашенко рассказал о своем совете Трампу насчет войны с Ираном

Александр Лукашенко поручил продумать систему, при которой возможности столичной медицины будут доступны и жителям регионов. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, во время открытия новой городской поликлиники в Минске в микрорайоне Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поручил сделать столичную медицину доступной для жителей регионов.
Контекст разговора во время открытия новой поликлиники вышел за рамки медицинской темы. Глава государства затронул международную повестку, обратив внимание на нестабильность в мире. Конфликт на Ближнем Востоке и его последствия, включая давление на энергетические рынки, сегодня отражаются на глобальной экономике и жизни людей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Американцы молодцы. Они начали делать то, что я Трампу посоветовал в последних переговорах. Могу уже сегодня сказать. Евреи приехали к нему, израильтяне (про холокост, про все забыли, Газу выровняли, детки погибли там, люди погибли), начали его звать против Ирана воевать. Пошел. Что делать сейчас? Я им говорю: «Израиль хотел повоевать против Ирана – пусть повоюют. Дайте ему повоевать, вы чего туда лезете, вы же похороните там своих людей». И гробы потихоньку начали в Америку поступать. И общество возмутилось. Уже две трети не одобряют эту авантюру. Поэтому я говорю: «Передайте Дональду, пускай он даст Израилю повоевать с Ираном. Вот и увидим, что получится». А чужими руками мы все умеем воевать. Как в Украине Запад воюет.
Вижу, что здравый смысл взял верх. Потихоньку-потихоньку оттуда уходит. Вы слышите эти заявления: «Мы там разбомбили, ракетой убили, уран завтра заберем». Но главное – это нефть: «Остров Харк захватим». Этот остров от Ормузского пролива в сотнях километров, он никак не влияет на прохождение судов там. Но американцы потихоньку оттуда начали уходить. Уверен, и евреи поймут, что они не туда влезли. Думали, что это сделают американцы. Но те вовремя спохватились.
Александр Лукашенко продолжил разговор о международной повестке, отметив истинные мотивы политики США, которые, по его словам, наглядно показал нынешний Президент Дональд Трамп. В основе действий американской администрации – прежде всего стремление к контролю над энергетическими ресурсами. И ради этого будет делаться все! Но это не политика Беларуси – подчеркнул глава нашего государства.